Jak se zrodil Riwall?

Garland na náš trh dodává zahradní techniku a dílenské vybavení již 30 let. S postupem času jsme došli k závěru, že chceme vytvářet věci, které lidem usnadní práci, a tak v roce 2010 vznikla značka Riwall.

Riwall nám umožňuje naplnit naše sny a realizovat dlouholeté zkušenosti se zahradní technikou od čerpadel, pil, plotostřihů, přes sekačky, traktůrky, až po aku techniku. Žádná tráva pro nás není dost vysoká, dřevo dost tvrdé a keře dost zarostlé. Vytváříme Riwall proto, aby si poradil s téměř každou věcí.

Zdroj: Youtube

Rozhovor se společností GARLAND

Co je vaše firemní stříbro a na co jste nejvíce hrdí?

Pro nás, a snad i pro lidi, kteří s naší zahradní technikou pracují, je to Riwall. Značka, kterou jsme vypiplali doslova od kolébky. Důvodem vzniku Riwallu byla naše snaha ulehčit si práci na zahradě a podělit se o to s ostatními. Proto jsou mnohé naše stroje vybavené řadou chytrých vychytávek, které usnadňují práci. Chceme, aby si lidé práci na zahradě užívali, a to se nám snad s Riwallem daří.

Jaký máte vztah k Receptáři?

Receptář, to jsme vlastně my, cítíme se být součástí a patříme mezi ty kutily, zahrádkáře, chovatele, podnikavce a nadšence, které baví zvelebovat zahradu, rýpat se v hlíně, pořezat dřevo nebo posekat zahradu. Receptář čtou takoví lidé jako jsme my, proto k nim máme blízko a jsme moc rádi, že se k němu můžeme hlásit.

Co plánujete na tento rok?

Letos je novinek hodně. V sekačkách přibyly specializované modely na mulčování, které nám na některých trzích chyběly, dále malý model benzínové sekačky s moderním plastovým šasi za výbornou cenu, skvěle vybavená robotická sekačka na menší pozemky do 500 m², velký 2válcový traktor, a hlavně nový minirider. Ten procházel náročnými testy, a tak se jeho představení o jednu sezónu opozdilo. Pyšní jsme ale i na novou řadu tlakových myček, grilů a plechových zahradních domků.

Překvapili vás něčím vaši zákazníci?

Překvapují nás příjemně svojí věrností ke značce. Ono to ale zase takové překvapení není, protože celá filozofie značky Riwall je na takovém základě postavena. Víte, na trhu je doslova záplava zahradní techniky různého původu. Zákazník to nemá při rozhodování o koupi vůbec jednoduché. Je snadné se napálit, je snadné zaplatit zbytečně moc. My si přejeme, aby byl zákazník Riwallu všech těchto pochybností ušetřen a byl si jistý, že vždy kupuje dobrý výrobek za férovou cenu. Obliba značky napovídá, že to stále více zákazníků dokáže ocenit.