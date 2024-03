Ideální volba pro každého kutila

Středobodem zájmu společnosti Hornbach je zákazník, který realizuje své projekty. Hornbach nabízí každému trvale nízké ceny, kvalitní poradenství a vysokou kvalitu a kvantitu zboží.

Pestrost sortimentu výrobků najdou zákazníci ve všech klíčových kategoriích. Konkrétně mohou vybírat z široké palety stavebnin, dřeva, oken a dveří, podlahových krytin, obkladů a dlažeb, osvětlení a elektro zboží, železářství, strojů a nářadí v dílně, barev a tapet, dekorací v interiéru, kuchyňského vybavení, sanitárního zařízení, zahradních potřeb a mnoha dalších.

Rozhovor se společností Hornbach

(odpovídá David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach)

Co je vaše firemní stříbro a na co jste nejvíce hrdí?

V Hornbachu bychom našli nespočet takových příkladů. Pokud mohu ale odpovědět za svůj obor, za rodinné stříbro bych označil zahradní značku FloraSelf, která si mimochodem letos připomíná třicet pět let od svého vzniku. Za tu dobu urazila dlouhou cestu a nyní nabízí ve své kategorii vše, co dělá zahradu krásnější – kvalitní zeminu, semena, hnojiva, rostliny a pomůcky pro pěstování.

Jaký máte vztah k Receptáři?

Líbí se mi, že jde o titul, který si podobně jako my se svými zákazníky zakládá na propojení se svými čtenáři, kterým poskytuje praktické rady a tipy. Sám se jím nechám rád inspirovat, a přestože znám svůj obor dobře, časopis mi pomáhá se orientovat v nejnovějších trendech v oblasti péče o zahradu.

Věnujete se ochraně přírody a šetrnému přístupu ke krajině?

Udržitelnost a šetrnost vůči životnímu prostředí je pro naši společnost dlouhodobě důležitým tématem. Například jsme se vzdali glyfosátu a neonikotinoidů dlouho předtím, než to bylo povinné. U našich obalů používáme místo plastu papír, kdykoli je to jen možné. Obaly na zeminu a hnojiva jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. A stále hledáme další cesty ke zlepšování.

Každá firma stojí na lidech. Co dělá vaše společnost pro to, aby vaši zaměstnanci chodili do práce s úsměvem?

Jsme přesvědčeni, že dlouhodobý vztah se zákazníkem navážeme jen díky co možná nejkvalitnějšímu poradenství. Kvalifikace zaměstnanců je tedy rozhodujícím faktorem pro náš úspěch. Jsme hrdí na to, že naši zaměstnanci jsou odborníci na svém místě. Samozřejmostí je ale i podpora profesního růstu našich zaměstnanců prostřednictvím expertních školení, aby mohli co nejlépe poradit každému zákazníkovi.