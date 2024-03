Rodinná zahradnická firma STARKL s tradicí čtyř generací

Tradice rodinného zahradnictví STARKL sahá až do roku 1912. Na počátku 90. let rozšířilo svoji působnost založením zásilkového obchodu a otevřením Zahradního centra v Čáslavi, v jehož blízkosti pěstuje růže a okrasné i ovocné dřeviny, a to na ploše cca 130 ha. Co nám o rodinném byznysu prozradil majitel Franz Starkl? Přečtěte si rozhovor.

V nabídce zahradnictví STARKL je široký sortiment od semínek přes cibuloviny, růže, trvalky až po okrasné a ovocné dřeviny. Včetně takových, které jsou vhodné pro pěstování na balkonech a terasách. Naprostou samozřejmostí jsou rostliny pro zdravý životní styl. Mezi velké podporovatele domácího pěstování těchto rostlin patří již po mnoha desetiletí i rodinné zahradnictví Starkl, v jehož nabídce se nachází nejrůznější druhy rostlin pro zdraví životní styl. Jednou z nejoblíbenějších je Rakytník.

Rozhovor se společností Starkl

Co je vaše firemní stříbro a na co jste nejvíce hrdí?

Naším největším bohatstvím je velká rodina. Již více než 100 let předávají prarodiče a rodiče své zahradnické zkušenosti a lásku k přírodě svým dětem. Právě nyní přechází vedení společnosti na čtvrtou generaci, do které patřím i já. Mám mnoho plánů a rád bych realizoval řadu změn. Současně cítíme velkou zodpovědnost k hodnotám vybudovaným našimi rodiči a prarodiči a k tradici, kterou jméno Starkl představuje.

Jaký máte vztah k Receptáři?

Lidé v Čechách mají zahrádkaření ve velké oblibě a Receptář je pro ně důležitým zdrojem informací. Nesmírně si vážím ocenění čtenářů Receptáře, kteří opakovaně vybrali zahradnictví Starkl na základě svých dobrých zkušeností. Je to pro mě důkazem, že s rostlinami, které nabízíme, jsou zákazníci spokojeni.

Věnujete se ochraně přírody a šetrnému přístupu ke krajině?

Jako pro zahradníky je pro nás tato otázka klíčová. Řadu let se v našich pěstebních školkách věnujeme hospodaření se srážkovou vodou. A to nejen budováním nádrží a závlahových systémů, ale i vhodným konceptem výsadby či úpravy terénu, které aplikujeme i v návrzích a realizacích zahrad a parkových úprav. Samozřejmostí jsou plně recyklovatelné obalové materiály používané naší zásilkovou službou.

Co plánujete na tento rok?

S našimi zákazníky sdílíme na sociálních sítích informace již od roku 2009. Letos máme v úmyslu udělat zásadní změnu a nechat zákazníky nahlédnout i tzv. „pod pokličku“. Ukázat jim, jak se vybírají rostliny do nabídky, jak probíhá běžný den v pěstebních školkách, jak se připravují rostliny na přepravu atd. A opět představíme druhy a odrůdy z naší nabídky, které jsou novinkami na českém trhu.