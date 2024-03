Vsaďte na sladké a šťavnaté citrusové ovoce, které je plné látek prospěšných našemu zdraví! Stačí si ho dát každý den ke svačince. Jaké jsou benefity mandarinek?

Svým původem pocházejí mandarinky z oblastí jihovýchodní Asie a patří do rodiny Rutaceae. Patří mezi oblíbené ovoce, a to nejen pro svou lahodnou chuť s osvěžující vůní. Tyto citrusy jsou zároveň i značně zdravé. Není tedy od věci zařadit je do pravidelného jídelníčku, a to nejen teď v zimě.

Jaké jsou zdravotní přínosy mandarinek? Podívejte se na YouTube video na kanálu Pars Health TV:

Mandarinky a zdraví

Díky svému nutričnímu složení jsou mandarinky považované za značně zdravé ovoce. Je v nich vysoký obsah nejen vitamínu C, ale bohatě je zastoupen i vitamín A, který je důležitý pro zrak. Dále i vitamín B, jež podporuje správný metabolismus a vitamín E, jež spadá mezi významné antioxidanty. V mandarinkách jsou i minerály jako vápník, draslík a hořčík. Velice prospěšná je i obsažená vláknina. A jaké jsou benefity mandarinek na naše zdraví?

Díky svému nutričnímu složení jsou mandarinky považované za značně zdravé ovoce.

Lepší usínání

Vzhledem k tomu, že mandarinky obsahují aminokyselinu tryptofan, která se v těle přeměňuje na serotonin a melatonin, tedy hormony regulující spánek, pomůže vám toto chutné ovoce s lepším usínáním a kvalitnějším spánkem. Dopřejte si toto ovoce v tomto případě i večer.

Kvalitnější trávení

Díky obsahu vlákniny jsou mandarinky přínosné i pro zdraví celého trávicího traktu. Vláknina podporuje nejen trávení, ale i peristaltiku střev. Ovoce je výbornou prevencí vzniku zácpy a dalších nepříjemných problémů s trávením. Vláknina také pomáhá regulovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Posiluje imunitu

Když budete mandarinky konzumovat pravidelně, zvýšíte i svou obranyschopnost těla, a to díky vysokému obsahu již zmíněného „céčka“. Výborně pomáhá organismu bojovat proti infekcím.

Mandarinky se také podílejí na správné funkci mozku.

Zdravý mozek

Mandarinky se také podílejí na správné funkci mozku. Je to díky obsaženým antioxidantům, které mozek chrání před chronickými poruchami jako je například schizofrenie, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba.

Silné srdce

Mandarinky jsou i skvělé pro zdraví srdce. Obsažené látky se totiž podílejí na snižování hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi, což jsou hlavní rizikové faktory, které často vedou ke vzniku srdečních chorob.

Krásná pokožka a pleť

Mandarinky podpoří i zdraví pokožky. Antioxidanty chrání buňky před poškozením volnými radikály, což značně zpomaluje proces stárnutí a přispívá ke zdravé a rozzářené pleti.

