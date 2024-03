Unikátní a léty prověřená bylinná receptura pro vaše zdravá ústa

Česká tradiční poctivá výroba, ty nejkvalitnější suroviny, roky zkušeností i inovativní přístup. To vše tvoří ideální kombinaci, díky které mohou vznikat ty nejúčinnější výrobky – bylinné produkty Herbadent.

Základem všech produktů je extrakt ze 7 léčivých bylin, který jako registrované léčivo využívají již generace Čechů a Slováků. Vyrábí se v Praze od šedesátých let minulého století a stále je nejúčinnějším prostředkem proti zánětům a krvácení dásní, parodontitidě a aftám.

HERBADENT dnes nabízí kompletní portfolio pro efektivní dentální péči celé rodiny. Řada výrobků začíná gelem MIMI na dětské dásně při prořezávání prvních zoubků a obrazně na druhém konci je gel PROTEO pro nositele snímatelných náhrad, který šetrně pečuje o namáhané dásně. Dospělí mohou například vybírat z několika řad zubních past a ústních vod: ORIGINAL pro každodenní péči, HOMEO, která je bez fluoru a mentolu, FORTE s fluoridy a zvýšeným bylinným podílem či PROFESSIONAL, která je učena pro akutní péči o podrážděné dásně. Celou škálu bylinných zubních past HERBADENT doplňuje řada „správných zubních kartáčků“ a mezizubní kartáčky.

Rozhovor se společností HERBADENT

Co je vaše firemní stříbro a na co jste nejvíce hrdí?

Na naši unikátní recepturu ze 7 léčivých bylin, která je základem všech našich výrobků pro dentální péči. Hrdí jsme na posun, který jsme za poslední roky udělali. Nejvíce je to vidět na šíři portfolia, rostoucím počtu uživatelů a nově také na zájmu ze zahraničí. Zvýšený zájem jsme schopni pokrývat díky vloni otevřené certifikované výrobě v Mníšku pod Brdy.

Jaký máte vztah k Receptáři?

Je nám blízký, protože otevírá a přináší „naše“ témata: byliny a zdraví. Byliny jsou základem, bez kterého bychom v podstatě nemohli neexistovat. Ostatně náš základní slogan je VYROBENO Z BYLIN. A zdraví, a ještě lépe prevence, je dalším základním kamenem našeho přístupu.

Co plánujete na tento rok?

Přestože jsme v posledních letech už udělali hodně pro to, abychom zajistili pokračování naší receptury ze 7 bylin, plánů máme stále dost. V současné době je naší prioritou uvádění nových výrobků na trh, a to i mimo „dentál“. Máme například připravené výrobky pro veterinární použití nebo dermatologické a podologické indikace. Tito odborníci nás totiž oslovili s tím, že náš extrakt funguje i na problémy z jejich oboru. Po několika letech vývoje jsme připravili a certifikovali nové produkty tak, aby se mohly dostat do široké distribuce. Aktuálně se soustředíme také na export. Ohromný zájem na mezinárodním veletrhu IDS 2023 byl pro nás silným impulsem.

Překvapili vás něčím vaši zákazníci?

Předávají nám hlavně radost. A je pravda, že nás to už nepřekvapuje 😊 Jejich spokojenost a důvěra v naše produkty je pro nás zavazující. Otevírají nám i nové obzory. Jedna zákaznice nám napsala, že si naším gelem na dásně zachránila otevřený zub, než se dostala ke svému zubaři.