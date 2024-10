Mytí těla je normální věc. Podle průzkumů ale není potřeba to s ní přehánět. Jak to?

Sprcha nebo vana? Pokud se na tuto otázku zeptáte Čechů, tak většina z nich odpoví, že dávají přednost sprše. Podle průzkumů se 64 % Čechů myje jednou denně. Zbytek se do koupelny dostane „obden“ nebo ještě s větší časovou prodlevou. Zní to sice strašně, ale podle odborníků mají koupelnoví lenoši lepší pleť, než ti, co čistotě věnují více energie a času. Jak je to možné?

Autor videa, Doctor Mike vám řekne další fakta k častému sprchování. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Seance u umyvadla

Jedním z koupelnových lenochů je i pan Michal z Příbrami, který se sprchuje obden a někdy i jednou za tři dny. „Ne, že bych na hygienu vyloženě kašlal, ale když nemám náladu, tak si vystačím s umyvadlem, kde si ošplouchnu jen všechno potřebné, než abych lezl do vany celý. Ušetřím vodu, čas, nervy a v žádném případě nesmrdím,“ dodává ke svým hygienickým zvyklostem svérázný padesátník.

Jeho příkladu následuje spousta českých mužů a odborníci jim to kupodivu schvalují. Podle nejnovějších průzkumů totiž vyplynulo, že každodenní sprchování není zdravé. Důvodem je ochranný mastný film, který si pokožka vytváří na svém povrchu. V praxi funguje jako štít proti různým negativním vlivům, jako je například prach nebo smog. Pokožka je pak hezčí a odolnější. Jak to?

Mastné brnění

„Když mastný film ve sprše smyjete, vaše kůže je tak mnohem zranitelnější a náchylná k poškození,“ vysvětluje dermatoložka a pokračuje: „Problémem je samotná teplá voda, která pokožku vysušuje. Ale velký podíl na škodách mají i samotné sprchové gely, které sice hezky voní, ale obsahují spoustu chemie, která vaši pleť vysuší, podráždí a poškodí. Není proto divu, že někdy vycházíte z vany a jste flekatí nebo vás kůže nepříjemně svědí. Za pár hodin se na takových místech vytvoří prasklinky, které umožní průnik různých bakterií dovnitř kůže. Výsledkem jsou pak kožní infekce nebo alergie.“

Trochu smutný konec po všech těch očistných rituálech, nemyslíte?

close info Profimedia zoom_in Většina Čechů odpoví, že dávají přednost sprše.

Antibakteriální gely – nebrat!

Spousta dermatologů, kteří bojují proti častému sprchování, se ohání také tím, že kůže si potřebuje vybudovat vlastní imunitu.

„Mytím z ní sice odčerpáte spoustu nečistot, ale i bakterií, které na ní žijí. Tím pádem nemá ani šanci si vůči nim vytvořit nějaké protilátky a proto je zranitelnější,“ říká odbornice s tím, že nejhorším mycím nástrojem jsou příliš agresivní antibakteriální gely.

Jak se tedy často sprchovat, abyste udrželi svoji kůži v kondici a zároveň nepůsobili jako aromatická zbraň hromadného ničení?

Masťnáci se mohou sprchovat častěji

Četnost sprchování je podle dermatologů různá. Ideální je třikrát týdně. Většinou záleží na několika věcech – fyzické aktivitě, míře pocení (tu ovlivňuje nejen počasí, ale také hormonální změny), ale i typu pokožky.

„Pokud máte mastnější pleť, tak ji časté sprchování tak nepoškodí, jako v případě suché nebo dětské pleti. V těchto případech bych doporučovala sprchu trochu omezit,“ říká dermatoložka a jedním dechem dodává, že velkou roli hraje také teplota vody a délka sprchování.

Teplota vody je klíčová

„Pokud si dáte rychlovku ve sprše, tak je to úplně jiný případ než hodinové polehávání ve vaně,“ říká další z party odborníků. Podle něj je dlouhý pobyt v teplé vodě špatnou volbou, proto se snažte sprchování nebo koupání trochu urychlit.

Místo klasických voňavých gelů raději sáhněte po dětských mýdlech nebo přípravcích na citlivou pleť. Stejně šetrně jako ve sprše přistupujte ke svému tělu i při sušení. V žádném případě pokožku nedrhněte a hned po sprše jí ošetřete tělovým máslem nebo mlékem. Jednak jí to zklidní, ale také vytvoří určitou obranu proti vysušování.

