Zahajujeme další ročník oblíbené čtenářské ankety "Čtenáři Receptáře doporučují". Již 15 let tato anketa představuje unikátní platformu, kde vy, naši čtenáři, rozhodujete o tom, které výrobky a služby si zaslouží vaše uznání.

Startujeme na konci února

Seznam všech nominovaných s jejich medailonky je již zveřejněn.

Letošní ročník začíná na konci února. Podrobně vás seznámíme s nominovanými firmami. Redakce pečlivě vybrala osmdesát společností z osmi různých kategorií. Jste zvědaví, které firmy se dostaly do výběru?

Na konci března spustíme hlasování o ceny

Hlasování začne 26. března a potrvá až do 30. dubna. V tomto období máte možnost podpořit firmy, které si podle vás zaslouží ocenění za jejich produkty a služby. Váš hlas je klíčový pro určení vítězů v jednotlivých kategoriích. Absolutní vítěz, který získá nejvíce vašich hlasů, obdrží prestižní cenu "Zlatý reach". Odměníme i vás, a to jednou z patnácti hodnotných cen. Stačí se od 26. března zapojit do hlasování.

Do léta vyhlásíme vítěze 15. ročníku

Vyhlášení vítězů se tradičně uskuteční ve slavnostní atmosféře, a to v červnu. Už teď jsme zvědaví, které značky získají vaše sympatie a získají ceny pro vítěze 15. ročníku ankety.