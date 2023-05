5 nejdivnějších domů na světě: Takhle byste bydlet nechtěli. Nebo ano?

Chtěli byste obývat prostor podobný vesmírnému korábu, malé krychli, kmeni stromu nebo botě? Máme pro vás hned několik typů nejdivnějších domů na světě. Každý je absolutně originální!

Patříte raději k vyznavačům běžně zařízeného bytu, anebo byste někdy rádi vyzkoušeli pobývat v netradičním domě, který je doslova raritou? Někteří architekti mají opravdu neskonale bujnou fantazii a díky nim vznikají domy, které se vymykají běžnému standardu. Které to jsou a kde je můžete vidět či navštívit? Máme pro vás hned několik tipů na skvosty architektury.

10 nejdivnějších obydlí na světě si můžete prohlédnout v následujícím videu:

Krychlové domy v Holandsku

Kubuswoningen neboli kubické či krychlové domky byly postavené mezi lety 1982-1984 v holandském Rotterdamu, v blízkosti stanice metra Blaak. Okamžitě si získaly obrovskou popularitu. Dodnes mají vysokou architektonickou hodnotu a jsou v tomto oboru naprostou specialitou. Komplex žlutošedých domků ve tvaru krychle na sloupku a zkosenými stěnami pochází z rukou architekta Pieta Bloma a dohromady je jich k vidění 38.

Jeden z domků máte možnost dokonce navštívit, funguje totiž jako muzeum. Každý domek má 3 patra spojená typicky holandskými krátkými a strmými schody. K vidění je zde kuchyň, koupelna, obývák i ložnice. Zajímavé je i jejich okolí, vedle domků stojí věžovitá budova ve tvaru pastelky s názvem Tužka.

Krychlové domy v Holandsku. Zdroj: YouTube

Alkira House neboli Millennium Falcon House v USA

Tento dům nadchne všechny fanoušky seriálu Star Trek, byl totiž postavený ve tvaru vesmírného korábu, který pilotoval Harrison Ford coby pašerák Han Solo. Připomíná modely ze sci-fi filmů 40. let. Tvůrcem jeho návrhu je australský architekt Charles Wright, který za dům získal ocenění za nejlepší stavbu roku 2014 v Queenslandu.

Výjimečností domu je i to, že je soběstačný a trvale udržitelný. Získává dostatek energie nejen pro potřeby obyvatel, ale i pro vlastní provoz. Z okolí zajišťuje dostatek vody a dokáže s ní šetrně zacházet, případně ji vracet zpět do přírody vyčištěnou.

Pole house - Dům na vysoké úzké noze se nachází nad Great Ocean Road v Austrálii. Zdroj: YouTube

Pole House v Austrálii

Dům na vysoké úzké noze se nachází nad Great Ocean Road v Austrálii. Je z něho úžasný pohled na oceán a daleké pobřeží, a to z každé místnosti luxusního interiéru. Autorem je tým studia F2 Architecture. Stavba se doslova tyčí z prudkého svahu na 13 m dlouhém štíhlém betonovém pylonu a vede k němu pouze poměrně úzký betonový most. Do okolní krajiny se snažili zasáhnout co nejšetrněji.

Dům v kmeni v USA je praktický. Zdroj: YouTube

Dům v kmeni v USA

V tomto případě se jedná o americkou hitovku, která momentálně „frčí“ a dokonce je k mání na internetu za pouhých 12 tisíc dolarů. V podstatě se jedná o dřevostavbu, která je vydlabaná z kmene gigantického stromu sekvoje, a protože je opatřeny koly, funguje také jako karavan.

Je zde kuchyň s jídelnou, obývací pokoj a ložnice. Jen záchod a koupelna závisí na momentálních přírodních podmínkách. Obvodové stěny připomínají trup letadla, který je ovšem celý ze dřeva. Výjimkou jsou jen skleněná okna a případně i prosklené dveře na obou koncích kmene.

Dům ve tvaru boty, Texas Zdroj: YouTube

Dům ve tvaru boty v Texasu

Pokud by se vám líbilo bydlet v kovbojské botě, vyrazte do Texasu. Netradiční stavbu zrealizoval v Huntsvillu proslulý designér a architekt Dan Phillips. Dům je převážně ze dřeva, ale v rámci recyklace využil autor i další materiály. Střecha je z použitého profilovaného plechu a stropní podhledy jsou ozvláštněné obaly od gramofonových desek. Celková výměra je 66 m², takže se jedná o skromnější bydlení.

Zdroje: www.idnes.cz, www.living.iprima.cz, www.svet-bydleni.cz