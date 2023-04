5 nejtrvanlivějších potravin: Tyhle přežijí i apokalypsu! Podívejte

Přemýšleli jste někdy o situaci, které potraviny by vám nejdéle vydržely, kdyby nastala jakákoliv nebezpečná situace a následný nedostatek potravin? Prozradíme vám, kterých 5 potravin je nejtrvanlivějších a vydrží vám doma v poživatelné formě i celá dlouhá léta.

Nikdo z nás určitě nechce žádnou katastrofu zažít, ale být na leccos nečekaného připraven se vyplatí. Proto není od věci vědět, které potraviny - díky své neomezené trvanlivosti - by vám mohly zachránit život ve vypjatých situacích. Některé bez větších obtíží vydrží desítky, stovky a některé i tisíce let a budou neustále v dokonale poživatelném stavu. Které to jsou a proč se drží na nejvyšších příčkách žebříčku trvanlivosti?

Med je jasný „držák“ a favorit

Dá se říct, že med vydrží takřka věčně. Jedná se totiž o produkt s vysokým obsahem kyselin, cukru, nízkou vlhkostí a s antibakteriálními účinky. Přestože může zkrystalizovat, jeho kvalitu to neovlivní a je stále poživatelný a bezpečný. Když je med skladován v dobrých podmínkách a není vystaven slunečnímu záření, je jeho trvanlivost takřka neomezená.

Jako důkaz jistě poslouží některé nálezy archeologů, kteří například našli před pár lety v Gruzii med starý 4 300 let. Dokonce předčil do té doby nejstarší nalezený med v hrobce egyptského faraona Tutanchamona, který vládl kolem roku 1323 před naším letopočtem.

Med má protizánětlivé účinky a vydrží takřka věčně. Zdroj: Profimedia

Bílá rýže je sázkou na jistotu

Další potravinou s dlouhou trvanlivostí je bílá rýže. Nejdéle vydrží ve správných podmínkách vytvořených náležitou teplotou, atmosférou s nedostatkem kyslíku i několik desítek let. Skladovat by se měla nejlépe ve vzduchotěsné nádobě při teplotách pod 5 °C. Neplatí to však pro rýži celozrnnou, protože je ve slupkách obsažen tuk, který časem oxiduje a kazí se.

Sůl nad zlato

V podstatě se jedná o perfektní konzervant, takže se jen tak nezkazí. Měla by však být chráněna před vlhkostí. Pokud sůl skladujete v dobře utěsněné nádobě, vydrží vám doslova navěky. Pro jistotu k ní můžete přihodit pár zrnek rýže, která případnou vlhkost pohltí. Pro tento účel však není vhodná sůl s přídavkem jódu, který trvanlivost snižuje.

Cukr má podobnou výdrž

Velice podobně jako sůl je na tom i cukr. V případě krize vám dodá potřebnou energii, jen je ho opět nutné dostatečně ochránit před vlhkem. Protože neobsahuje téměř žádnou vodu ani tuk, neposkytuje prostor k množení nebezpečných bakterií. V případě, že časem ztvrdne, dá se vždy zpětně rozdrtit.

Pokud budete fazole, čočku, hrách či cizrnu skladovat v dobře izolovaných nádobách, bude jejich životnost v řádu několika let. Zdroj: Profimedia

Sušené luštěniny jsou plné živin

Luštěniny jsou také jednou z potravin, která by vám v případě krize mohla zachránit život. Protože procházejí procesem sušení, jsou bez vody, a tudíž s neomezenou trvanlivostí. Plísně a bakterie tak nemají prostor pro život. Po dlouhé době správného skladování mohou sice více ztvrdnout, ale pak je stačí jen déle namáčet a vařit. Pokud budete fazole, čočku, hrách či cizrnu skladovat v dobře izolovaných nádobách, bude jejich životnost v řádu několika desítek let.

