Máte doma plné pytle brambor z vlastní úrody nebo zakoupené za výhodnou cenu od zemědělce, které byste rádi skladovali celou zimu? Dělejte to jako profesionálové! Do jara jim nikdy nevyklíčí, neztratí svou chuť a ani se nezkazí. Mají na to jednoduché triky.

Po sklizni je zapotřebí brambory správně uchovat, ať co nejdéle vydrží pevné a zdravé. Proč je ale tolik důležité, aby během zimy nezačaly klíčit? Je to hlavně kvůli jedovaté látce zvané solanin, kterou klíčky a očka vytváří. Jakmile by byly klíčky příliš dlouhé, může po konzumaci takových brambor hrozit až otrava. Nepodceňujte proto správné skladování a připravte řádně brambory na celou zimu. Na jaře si na nich ještě pochutnáte!

Pečlivá kontrola hlíz

Něž brambory umístíte do sklepa či na jiné vhodné místo, je velmi důležité, abyste je všechny překontrolovali. I jediná špatná brambora totiž může přes zimu nakazit ty ostatní a na jaře byste tak mohli celou úrodu rovnou vyhodit. Odstraňte proto veškeré brambory, které jsou poškozené, naříznuté, zelené, shnilé nebo napadené škůdci a chorobami. Zbylé zdravé brambory očistěte rukou od hlíny a vložte do skladovací nádoby.

Prodyšné bedýnky

Na skladování brambor si připravte takovou nádobu, která je dobře prodyšná. Ideální jsou dřevěné bedny, proděravěné papírové krabice, proutěné koše nebo pletené či lněné pytle. Do jedné bedýnky nedávejte ani příliš mnoho brambor, jelikož by nemuselo docházet ke správné cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu vrstvěte raději do 80 cm ve více skladovacích nádobách.

Vhodné podmínky pro uchovávání

Aby nezačaly brambory předčasně klíčit, musíte je skladovat za určitých podmínek. Bedýnky s hlízami by měly být uchovávány na tmavém místě, kde je chladno, vlhko a dobré větrání. Brambory začínají klíčit, když jsou na světle a teplota se pohybuje nad 5 °C. Uskladněte je proto do naprosté tmy s teplotou od 2 do 4 °C.

Možnosti skladování

Brambory můžete mít přes zimu hned na několika místech. Nejvhodnější místností je sklep, který většinou splňuje veškeré podmínky. Alternativní variantou může být také nevytápěná garáž, kde však k bramborám budete muset zamezit přístup světla. Brambory můžete skladovat rovněž na balkoně, kde je ale budete muset jak utemnit, tak i zaizolovat, aby přes zimu nezmrzly.

Brambory od ovoce dál

Naše babičky nikdy neskladovaly brambory v blízkosti ovoce, především ve společnosti s jablky, a měly k tomu jasný důvod. Jablka by totiž mohla urychlit zrání brambor, které by následně začaly klíčit. Naopak vkládaly pod bedýnky s bramborami hrst černého uhlí, jenž klíčení mělo zamezit.

