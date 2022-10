Chytré triky anglických hospodyněk, jak po umytí okna zůstanou čistá půl roku

Mytí oken je záležitost, která je podstatně pracnější a vyžaduje více času. Při splnění následujících kroků budete mít zaručeno, že se k mytí vrátíte až po půl roce. Zajistí vám totiž nejen krásný lesk oken, které budou rovněž bez šmouh, ale také urychlí vaši práci.

Mytí oken nepatří mezi nejoblíbenější činnosti v domácnosti, avšak přinejmenším dvakrát ročně byste se do ní měli pustit. Když už se do toho vrhnete, tak přeci chcete, aby byla krásná a beze šmouh, ačkoliv se někdy může zdát, že to je příliš velký oříšek. Následující triky vám s mytím oken pomohou natolik, že si i tuto činnost nakonec oblíbíte.

Vhodný čas na mytí oken

Velmi důležitým faktorem při mytí oken je si vybrat tu správnou chvíli. Nemělo by pršet, být bouřky nebo příliš jasné počasí. Nejlepší je, když budete mýt okna za polojasna při teplotě okolo 10 °C. Pokud by bylo příliš velké teplo, voda i přípravky vám rychle zaschnou. To by mělo dopad na výsledný vzhled, jelikož se vám vytvoří šmouhy. Mráz zase způsobí, že se špína bude více držet, a proto se mytí v zimě rovněž nedoporučuje.

Kvalitu mytí oken ovlivňuje i počasí, a proto si počkejte, až bude polojasno. Zdroj: shutterstock.com

Správný postup mytí

Nejdříve odkliďte věci z parapetů a okolí, s čímž souvisí i sundání záclon, které následně vyperte. Poté prohlédněte, zda se v oblasti oken nevyskytují pavučiny či plísně. Jestliže na nějaké narazíte, pak pavučiny vyluxujte a plísně postříkejte vhodným přípravkem. Mytím začněte nejdříve u rámů a až poté se pusťte do samotných skel.

Pryč z chemií!

Při mytí oken nemusíte utrácet za speciální přípravky, protože je v klidu nahradíte tím, co máte obvykle doma. Pokud jsou okna pouze běžně zašpiněná, postačí vám voda s octem. Jestliže jsou okna více zašpiněná, potřete je nejdříve rozpůlenou cibulí a poté postupujte klasicky s mytím.

Obyčejný ocet s vodou si dokáže poradit skoro se vším. Zdroj: shutterstock.com

Aby okna vydržela čistá co nejdéle

Budete potřebovat litr vody, lžíci mýdla a půl lžíce glycerinu (koupíte v lékárně či drogerii). Všechny suroviny smíchejte dohromady a nanášejte na skla oken. Přebytečnou kapalinu, která by stékala, setřete houbičkou. Nejenže díky tomuto triku se okna nebudou zamlžovat, ale také se stanou odolnými vůči prachu a dešti.

Vyleštění a finální vzhled

Při mytí můžete do vody přidat také sůl, díky které budou okna zářivější a poradí si rovněž s většími nečistotami. Do litru vody nasypte jednu lžíci soli a zamíchejte. S vyleštěním vám pak pomohou obyčejné novinové papíry nebo dokonce i silonky.

Zdroje: aazdravi.cz, westwing.cz, prozeny.cz