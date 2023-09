Aby se vám okna po umytí hned nezašpinila, dnes můžete sáhnout po výrobcích s nanočásticemi. Pokud se vám však nechce zbytečně utrácet, dělejte to jako naše babičky. Dřív ženy museli vystačit s něčím docela jinačím a mnohem prostším. Co jim mělo pomoci ke krásně čistým oknům? Třeba i obyčejná cibule.

Čím mýt okna? Podívejte na tenhle obyčejný fígl, který vám pomůže kdykoli a kdekoli. Věděli jste, že ideální čisticí prostředek na okna je ve vaší koupelně? Příspěvek z produkce TV Barrandov je z YouTube kanálu Kutil Adam:

Zdroj: Youtube

Mytí oken zvládne každý, ale...

Mytí oken není nic náročného ani dramatického, dokud se vám pod ruku nedostane jedinečný výrobek, který napáchá víc škody než užitku. Už jste se s tím možná také setkali. Nekonečné šmouhy dělají okno ještě upatlanější a vy jen kroutíte hlavou nad tím, kdo tohle vymyslel a zda svůj vynález kdy vyzkoušel. Po podobných zážitcích se často vracíme k docela obyčejným pomůckám, čističům i fíglům, které prostě fungují, jsou lety ověřené a jsou navíc neuvěřitelně laciné.

Škrob, ocet a čpavek

Zatímco dnes můžete sáhnout po přípravcích s nanočásticemi, které jsou také schopné čistit a následně odpuzovat nečistoty, běžně se také používaly další prostředky, mezi které patří škrob, ocet a čpavek. Abyste si mohli jednoduše připravit jakékoli množství použijte na 1 litr teplé vody čajovou lžičku škrobu, 2 polévkové lžíce čpavku a stejné množství octa. Roztokem umyjte oka, vytřete je do sucha a dobře větrejte. Čpavek je sice účinný čistič, ale velmi zapáchá. Naštěstí ale také rychle vyvětrá.

close info Profimedia zoom_in Také okénko kamen můžete vyčistit těmito prostředky, důležitější je ale používat správné palivo

Zjednodušte si práci funkčními pomůckami

Hledáte-li účinné pomůcky, rozhodně se hodí investovat do mikrovláknových utěrek. V sadě bývá většinou také speciální utěrka na sklo a okna, která nemá očka ani chloupky, navíc je nejúčinnější bez používání mycích prostředků. Docela stačí namočit ji do vlažné vody a co nejvíc vyždímat. Jen mírně vlhká funguje nejlépe.

Máte-li velká okna, vyzkoušejte širokou stěrku. Okna jen dobře smáčejte roztokem se saponátem a pak stáhněte vodu i se špínou několika tahy. Průběžně je nutné stěrku osušovat o hadřík, abyste necákli špínu zpět na okna.

close info shutterstock.com a pinterest.com zoom_in Aby se okna po umytí nešpinila, zkuste trik s cibulí.

Aby se okna nešpinila: trik s cibulí

To, že je možné mýt okna i šamponem na vlasy, jste možná tušili, ale o triku s cibulí ví jen málokdo. Jak cibuli použít? Umyjte okna, jak jste zvyklí, ať už šamponem nebo jiným přípravkem, a do druhé nádoby si dejte 5 litrů vlažné vody s jednou nadrobno nakrájenou cibulí. Také do vody s cibulí namočte čistý hadřík, dobře jej vyždímejte, a ještě jednou okno přetřete.

Tímto způsobem by měly být skleněné tabulky nejen perfektně čisté, ale zároveň by měly vydržet pěkné déle, respektive jejich zašpinění a ulpění nečistot by měla cibulová voda částečně zabránit. Tento způsob se doporučuje také při čištění krbových okének nebo jiného velmi znečištěného skla.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, rady-navody.cz