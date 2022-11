Proč nikdy neskladovat rohlíky s chlebem. Naše babičky měly jiný skvělý trik

Aby vám pečivo dlouho vydrželo, je potřeba ho správně skladovat. Většina lidí nechává všechny druhy pečiva v jednom sáčku a pak se diví, že je gumové a chuťově nevýrazné. Nedělejte stejné chyby!

Nejlepší, co můžete udělat pro pečivo, je uložit ho do chlebovky. Pokud ji ovšem nevlastníte, existují i další způsoby, jak vám vydrží krásně čerstvé. Nikdy však neuchovávejte bílé pečivo společně s chlebem. Dochází tak ke změně vůně a chuti pečiva.

Namísto chlebníku utěrka

Pečivo zabalte do čisté utěrky nebo do bavlněného či lněného sáčku. Uchovávejte na tmavém, suchém a chladnějším místě, třeba ve spíži. Pokud by pečivo leželo příliš dlouho na vzduchu, začne vysychat a škrob změní svou strukturu, což se projeví tvrdostí. Správnou volbou není ani igelit či mikrotenový sáček, jelikož nejsou prodyšné. Vlhkost z chleba by neměla kam utéct, a tím by došlo k jeho „zgumovatění" a plesnivění.

Extra tip: Aby chléb vydržel dlouho vláčný, dejte do jeho blízkosti jablko.

Chlebník je vhodný jak pro pečivo, tak i do domácnosti jako dekorace. Zdroj: Shutterstock

Snězte pečivo co nejdříve

Čerstvé pečivo má velmi krátkou trvanlivost. Jako první spotřebujte světlé pšeničné pečivo a chléb. Pokud koupíte chleba s vyšším množstvím žitné mouky, pak vám vydrží o něco déle. I při správném skladování bude pečivo vždy nejlepší hned ten první den, co ho přinesete z obchodu. S dodržováním předchozích a následujících triků si však jeho životnost prodloužíte, čímž si pečivo budete moct vychutnávat i několik následujících dní.

Pečivo do lednice nepatří

Může se zdát, že chlad oddálí proces stárnutí pečiva, avšak opak je pravdou. Lednice je vlhké prostředí, a tím se stává ideálním přítelem pro plísně. Spolu s mikrotenovým sáčkem šanci na výskyt plísní ještě nepoměrně zvýšíte.

Pozor na zapaření

Pokud si donesete čerstvé pečivo a je ještě teplé či vlažné, určitě ho nenechávejte v sáčku moc dlouho zavřené. Došlo by k zapaření, čímž se rovněž zvýší riziko tvorby plísně. Stejný efekt to bude mít, když ho dáte hned do mrazničky. Nesmíte také zapomenout, jak dlouho ho v mrazáku uchováváte. Doba skladování by neměla přesáhnout půl roku. Až budete chtít pečivo spotřebovat, dbejte na pozvolné rozmrazování.

Chléb nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Zdroj: Shutterstock

Oživení ztvrdlého pečiva

Jestliže se vám nepodařilo pečivo uchránit před ztvrdnutím, pak vyzkoušejte následující triky, kterými mu dáte opět život. Ztvrdlé pečivo vložte do kameninové nádoby, kterou dejte do hrnce s horkou vodou. Až bude voda vlažná, vaše pečivo bude krásně měkké. Vyzkoušet můžete i rozpékání v troubě. Položte chleba na plech a pokropte jej vodou nebo mlékem. Vložte do vyhřáté trouby při teplotě 150 °C. Dalším trikem je dát kousky pečiva zvlášť do máslem vymazaného pergamenového papíru či alobalu a rovněž vložit do trouby.

Zdroje: Kniha 5555 Rad, bydleni.instory.cz, bydlimekvalitne.cz, jimejinak.cz