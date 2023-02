Zelí vám vydrží na balkoně až do jara. Tyto triky málokdo zná

Jestli je někdy nejvyšší čas konzumovat zelí, je to právě teď v zimě. Zelí vám totiž dodá velké množství vitamínu a vaše tělo tak snáze odolá náporu virových onemocnění, která momentálně řádí všude kolem nás. Pokud ho ale chcete uchovat, není problém, poradíme vám jak to udělat, aby zelenina vydržela déle.

Zelí je zdraví prospěšnou zeleninou, která zdobí zahrádku každého správného pěstitele. Zelí je navíc skvělé v tom, že se dá upravit na mnoho způsobů. Vy si tak můžete vybrat, který pro vás bude tím nejchutnějším.

Pokud si ale pěstujete nebo kupujete zelí do zásoby, pak myslete na to, že ne každé zelí se hodí k uskladnění. Ideální pro uskladnění jsou hlávky o váze okolo dvou kilogramů a rozhodně na nich nechtei všechny obalové listy, které nebudou následně vhodné ke konzumaci, ale zelí ochrání. Máte-li vhodné skladovací prostory, vsaďte na odrůdy jako Polar, Perfection, Ruby či Trvalo.

Kysané zelí je nabité vitamínem C Zdroj: Profimedia

Hlávka vhodná ke skladování by měla být pevná a jasných barev

Aby bylo zelí vhodné ke skladování, mělo by splnit následující podmínky. Hlávka by měla být těžká a jasné barvy. Je jedno, jestli se bude jednat o odstín červené, fialové či zelené. Zapomeňte ale na zelí se skvrnami, povadlými listy nebo dokonce s dírami či trhlinami.

Zelí skladujte v prostoru, kde se teplota drží ideálně nad bodem mrazu a to mezi jedním a dvěma stupni. Chybět nesmí ani dostatečná vzdušnost, díky které si zelí udrží šťavnatost a nebude vysušené. Skvělou volbou je tím pádem zasklený balkón, sklep nebo chladná chodba.

Poškozené hlávky zelí nejsou ke skladování vhodné Zdroj: Profimedia

Místo určené ke skladování vydezinfikujte pořádně octem

Než na určené místo zelí uložíte, pořádně ho vydezinfikujte. Potřebovat budete ocet, kterým otřete povrchy, kde se bude zelí vyskytovat. Horní lístky zelí neodstraňujte, mají na sobě ochrannou vrstvu. Pokud potřebujete zelí ochránit proti nepřízni počasí, zabalte ho důkladně do starých novin, každou hlávku zvlášť. Při manipulaci na zelí příliš nesahejte, abyste z něj nesetřeli jeho přirozený ochranný voskovitý povlak.

Načaté zelí můžete dát do lednice, kde vám také několik dní vydrží. Dáte-li ho do potravinové fólie, bude to dokonce o několik dní déle. Zelí často postihuje také plíseň, proto je nutné ho alespoň jednou za měsíc zkontrolovat. Když se vám bude zdát, že se některým hlavám chýlí životnost ke konci, připravte z nich zelí kysané, které má nejvíce vitamínu C ze všech druhů.

