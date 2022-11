Kouzelná adventní ozdoba z PET lahve, kterou zvládne i nešika

Máte-li čas a náladu, vyrobte si krásné vánoční dekorace do bytu i na vchodové dveře. Nápadů na to, jak vyrobit nevšední adventí ozdoby, je celá řada. Nelíbí se vám zpracování či barvy? Nevadí, vždyť si můžete každý výrobek přizpůsobit vlastnímu vkusu. A v tom je právě to kouzlo!

Adventní dekorace si vyrobíte z PET lahve i sklenic

Tvoříte? Máte rádi kompilace různých nápadů na výrobu vychytávek a ručně dělaných ozdob? Podívejte se na toto pěkné video, kde vás autor seznámí s výrobou jednoduchých vánočních dekorací. Vyberte si z dvanácti nápadů, jak ozdobit domácnost o Vánocích:

Proč vyrábět vlastní adventí ozdoby?

Proč jsou takové nápady bezvadné? Protože si můžete každý přizpůsobit vlastním představám a možnostem. Vyberete si takový materiál, který vám bude vyhovovat a barevnou paletu, která bude ladit s vaší domácností.

Materiál většinou najdete v domácích potřebách, hobby marketech i papírnictví.

Sháníte-li levné ozdoby, které se hodí právně na girlandy, dekorace věnců či truhlíků, poohlédněte se po nabídce řetězců s levným zbožím. Mnohé neprodávají jen knihy nebo oblečení, ale také řadu potřeb do domácnosti a mezi nimi i dekorativní předměty a materiály.

Ozdoby můžete nakoupit i levně. Na vánoční tvoření nemusí být vysoké kvality. Zdroj: Profimedia

Botičky z PET lahve trochu jinak

Říkáte si, že máte obě ruce levé? Nezoufejte, tyto nápady jsou velmi jednoduché a zvládnou je i starší děti. Vyberte si jednoduchou paletu barev, nekombinujte zbytečně spoustu rozdílných prvků, přírodní materiály vám odpustí přešlapy lépe než jiné. Rustikální a nerovné se vůbec nebijí. K obrazu svému si tak můžete udělat, jakoukoli dekoraci. Třeba stromek s nožkami a botičkami z PET, které jsou desátým výrobkem v kompilaci ve videu.

Výběr materiálu je jen na vás i to je výhoda vlastního tvoření. Zdroj: Profimedia

Základem pro botičky je PET lahev, kterou je potřeba podle návodu rozřezat, spojit horkým lepidlem a obalit filcem, ale klidně jiným kouskem látky, který doma najdete. Botičky můžete ozdobit nejen pentličkami a portou, ale také knoflíky či patentkami. Tavná pistole vám práci urychlí, a pokud nebude koukat lepidlo ven, nikoho ani nenapadne, že nejsou přišité.

Do botiček vlepte dlouhé tyčky nebo očištěné větve. Kornout srolujte, slepte a omotejte provázkem nebo vlnou. Máte-li větší kus látky nebo starý děravý svetr, i ten můžete použít a navíc vypadá opravdu krásně. Dekorace kornoutu je jen na vás. Drobné vánoční ozdoby, ale také šišky, větvičky, bukvice nebo žaludy se na takové zdobení skvěle hodí.

Vánoční gnóm nemusí mít ani ruce, ani tvář. Botičky, vousy, nos a čepice úplně stačí. Zdroj: Profimedia

A ještě jeden typ na závěr. Vidíte to také? Botičky s kornoutem nápadně připomínají vánočního gnóma čili trpaslíka, který je populární severskou vánoční dekorací. Přidejte pod kornout vousy a kulatý nosík a budete mít gnóma jedna radost.