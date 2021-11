Adventní věnec krok za krokem: Krásný, jednoduchý a levný

Adventní věnec je jedním z tradičních symbolů Vánoc. S každou zapálenou svíčkou netrpělivě odpočítáváme čas do Štědrého dne. Vyrobte si svůj vlastní adventní věnec, který se bude hodit do každého interiéru a nezabere vám moc času.

Kde se vzal adventní věnec

Historie adventního věnce se začala oficiálně psát v 19. století. Německý protestantský teolog Johann Hinrich Wichernem se v Hamburku zabýval městskou misií a založil školu pro chudé děti. Když se ho v předvánočním čase stále dokola ptaly, kdy už budou Vánoce, došla mu trpělivost. V roce 1893 nechal vyrobit „věnce" ze starého kola s 19 malými červenými svíčkami pro všední dny a 4 bílými svícemi pro neděle. Tato kombinace adventního věnce a kalendáře v jednom měla obrovský úspěch a rychle se rozšířila do německých protestantských sborů. Odtud se šířila i do katolických kostelů a do domácností. K nám se adventní věnec dostal už v podobě takové, jakou známe dnes, kolem roku 1950.

Symbolika adventního věnce

Věnec má tvar kruhu. Ten symbolizuje nekonečno a Boha, který je věčný. Barvy věnce by měly být červené a zelené. Zelená označuje přírodu a nesmrtelnost duše. Červená zase krev Ježíše Krista prolitou za spásu světa. Tři svíce by měly mít fialovou barvu. Ta je znakem pokání a důstojnosti. Svíčka, jež se zapaluje na 3. adventní neděli, nesoucí název Gaudete (latinsky radujte se), by měla být růžová. Veselá barva připomíná, že Vánoce jsou již za dveřmi. „Světlo věnce vzrůstá každý týden a to nám připomíná, že čas narození Ježíše, který o sobě řekl, že je Světlo světa, se blíží," píší ve svém materiálu o adventu brněnští Salesiáni. Někdy se doprostřed věnce dává také bílá svíčka, jež symbolizuje samotného Ježíše Krista. Ta se zapaluje na Štědrý den.

Podle hasičů je adventní čas ve znamení zvýšeného výskytu požárů. Zdroj: mapman/Shutterstock.com

Adventní věnec a požáry

Podle hasičů je adventní čas ve znamení zvýšeného výskytu požárů. Mohou za to především svíčky na adventních věncích. „Když zapalujete svíčky na dekoraci, vždy se ještě jednou přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby se nepřevrhly," upozorňuje mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. Zapálené svíčky by neměly zůstat bez dozoru dospělého. Dávejte si pozor na dětské hry i domácí mazlíčky. „Hasičští vyšetřovatelé se setkávají s případy, kdy příčinou požáru byl adventní věnec, který ze stolu shodila kočka. Ta skočila na stůl, stáhla z něj ubrus i s hořícím věncem, a už hořelo," uvedl Kůdela.

Trendy 2021

Trendy na letošní Vánoční dekorace byly představeny na jednom z největších veletrhů na světe Spirit of Christmas Fair. Letošní dekorace nabízejí trvanlivost a udržitelné materiály. Do popředí se tak dostávají přírodniny a ruční práce. „Lidé se stále více vracejí ke kupování kvalitních věcí, které vydrží dlouhá léta a budou spjaty s jejich rodinnými vzpomínkami. Zároveň ale budou mít dobrý pocit, že udělali i něco pro svou planetu. Trvanlivost jde totiž ruku v ruce s udržitelností,” vysvětluje pro agenturu AP designérka Jane Abbottová. Nebojte se ale jít ještě dál a svůj vlastní adventní věnec si vyrobit.

Adventní věnec

Na bezpečný adventní věnec budete potřebovat slaměný nebo polystyrenový kruh. Cena se pohybuje kolem 30 korun za kus. Ty zakoupíte v hobby marketech nebo v květinářství. Dále větvičky neopadavých jehličnanů, nejlépe z borovice nebo jedlí, zelený drátek a dekorace z přírodních materiálů, jako jsou šišky, šípky, kaštany, žaludy, skořice a jiné koření. Věnec můžete oživit i jmelím. Skvěle také vypadají dřevěné hvězdičky, barevné baňky nebo sušené ovoce. Aby vám věnec nezačal hořet, pod svíčky použijte dostatečně široké kalíšky nebo zápichy.

Do výroby adventního věnce můžete zapojit i děti. Zdroj: Martin Novak/Shutterstock.com

Výroba adventního věnce

Větve nastříhejte na kousky o délce 10-15 cm. Po tři až pěti kusech je přidržte na korpusu a připevněte je drátkem. Takto postupujte, dokud neobalíte celý kruh. Jakmile máte základ hotový, zapíchněte zápichy nebo kalíšky jednou stranou mezi větve. Jakmile vidíte, kolik místa svíčky zabraly, můžete se pustit do konečného dekorování. Ozdoby připevněte drátkem nebo přilepte tavící pistolí. Jak bude věnec ve výsledku vypadat, záleží čistě na vašem vkusu. Pokud již víte, jaké barvy bude mít váš vánoční stromeček, můžete věnec nadekorovat tzv. tón v tónu.

Zdroj: www.praha-vinor.cz, www.novinky.cz, www.patriotmagazin.cz