Africká fialka nekvete nebo kvete málo? Pravděpodobně máte špatný květináč

Africká fialka je půvabná a nenáročná pokojová rostlina. Vyniká především svými květy, které mají nápadné různobarevné zbarvení. Jestli vám poslední dobou moc nekvete, je nutné najít příčinu a odstranit ji.

Africké fialky jsou nejčastěji pěstovanou rostlinou v domácnostech po celém světě. V Evropě za ně můžeme vděčit baronu Walterovi von Saint Paul-Illaire, který je v roce 1893 poslal z Tanzanie svému otci, jenž byl dlouholetým patronem botanické zahrady v Hannoveru. Ten je předal tehdejšímu řediteli Hermannu Wendlandovi.

Ještě v témže roce byl rod fialek Saintpaulia vědecky popsán a pojmenován na počest rodiny svého objevitele Saint Paul-Illaire. Zároveň byla rostlina představena na zahradnické výstavě v belgickém Gentu. Následně došlo k vyšlechtění mnoha nových variant a fialky si získaly významnou komerční hodnotu ve světě zahradnického obchodu.

Tvorbu květů a správný růst ze všeho nejlépe speciálním tekutým hnojivem určeným přímo pro africké fialky. Zdroj: shutterstock.com

Pěstování fialek je vášnivé hobby

V současné době je velký počet zapálených nadšenců, kteří pěstují nejen další zajímavé kultivary, ale i původních divoké druhy. V mnoha zemích fungují organizace pěstitelů afrických fialek, vyhlášené jsou především tradiční kluby v USA. Spousta je jich i v Austrálii, Rusku a na Ukrajině a nadále vznikají v mnoha dalších zemích.

Fialka potřebuje vhodné místo a teplotu

Jestli vám fialka nekvete tak, jak by měla, je možné, že nebyla umístěna na pozici, která ji vyhovuje. Květina potřebuje dostatek světla, proto by měla být na světlém nebo polostinném místě. Určitě ji nedávejte nikam, kde hrozí, že by na ni dosáhly přímé sluneční paprsky. Vystavili byste ji nebezpečí popálení listů. Nebude od věci, když ji budete vždy po nějaké době otáčet, protože fialka se natahuje za sluncem. Zaručíte tak květině pravidelný růst růžice. Teplota místnosti by neměla klesnout pod 15 °C a nejlépe se fialkám bude dařit tam, kde je teplota molem 20 až 23 °C. Pozor dejte i při větrání, protože rostlinu by mohl značně poškodit průvan.

Správná zemina a hnojení jsou zásadní

Protože mají fialky jemné kořínky, vyžadují lehkou a vzdušnou půdu. Úplně nejlepší je pro ně rašelina, písek nebo substráty pro citrusy. Tvorbu květů a správný růst ze všeho nejlépe speciálním tekutým hnojivem určeným přímo pro africké fialky. Dodávejte ho rostlinám jedenkrát za týden.

Zalévejte tak, aby to fialkám prospělo

Samotná rostlinka je velice citlivá na vodu, takže pozor, ať ji zbytečně nepokropíte. Stonky i listy by vám snadno mohly začít zahnívat. Samozřejmě se to týká i kvítků. Fialku zalévejte buď přímo do substrátu, nebo zespodu do misky pod květníkem. Vždy zkontrolujte, zda jste fialku nepřelili. Pokud ano, přebytečnou vodu okamžitě vylijte. Zalévejte 1 až 2krát do týdne, nejlépe vlažnou, odstátou nebo převařenou vodou.

Základem je správné množení

Fialky, které mají květy na vysokých masitých stoncích, se množí nejlépe. Odstřihněte čerstvý stonek, odstraňte květy a nechte jej zakořenit v hlíně pod igelitovým sáčkem. Můžete množit i z jednotlivých lístků, ale ze stonku se dočkáte vitálnější květiny, která bude také mnohem častěji kvést.

V případě, že už fialce velikostně nestačí, rostlinu přesaďte. Zdroj: shutterstock.com

Dejte si pozor i na vhodný květináč a staré listy

Bohaté kvetení podporuje i velikost květníku. V případě, že už fialce velikostně nestačí, rostlinu přesaďte. Počítejte však s tím, že chvíli potrvá, než květina nasadí na květ. Tvorbu květů ovlivňují také listy. Jestliže má fialka příliš starých listů, odstraňte je, aby měla dostatek síly.

Zdroje:

www.cs.les-jardins-de-sanne.com, www.cs.magicgardening.net, www.howtogetrid-cs.expertexpro.com