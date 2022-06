Africké fialky pokvetou po celý rok, pokud se vyhnete těmto chybám

Chcete si doma rozšířit zásobu pokojových rostlin? Toužíte po nenáročné a zároveň atraktivní květině? Přesně tyto předpoklady splňuje právě africká fialka. Její pěstování zvládne i naprostý začátečník.

Africké fialky jsou velmi oblíbené a vděčné pokojovky, jejichž barevné květy vytvářejí příjemnou atmosféru. V oblibě je měly již naše babičky a říkaly jí kapská fialka nebo pavlínka. Původem rostlina pochází z východní Afriky, kde byla koncem 19. století objevena německým diplomatem baronem von Saint Paulem. Pěstování africké fialky je naprosto jednoduché, a když rostlině dopřejete veškeré podmínky, budete se z jejích květů těšit po celý rok. Pokud se ovšem vyhnete nejčastějším chybám.

Žádný stín a prudké slunce

Jestli chcete fialce dopřát opravdu to nejlepší, pěstujte ji na východním parapetu. Slunce tam svítí jen v dopoledních hodinách a nehrozí tak spálení od prudkých slunečních paprsků. Africkým fialkám nesvědčí především tmavá místa a ideální teplota pro pěstování je v rozmezí od 18 do 23 °C. V případě, že máte fialku na nevhodném místě, dá vám o tom vědět svými listy. Když jsou ohnuté směrem nahoru, potřebuje rostlina více místa, v opačném případě zase méně světla, což je patrné hlavně za horkých letních dní.

Při aplikaci zálivky svrchu dejte pozor, aby se voda nikdy nedostala do růžice a na listy. Zdroj: profimedia.cz

Hlavně žádný průvan

Africké fialky by nikdy neměly stát v průvanu, a to hlavně v zimě. Stejně tak je ušetřete blízkosti topení, protože sálající teplo je také značně ohrožuje.

Nevhodný substrát

Fialky ocenění správně vybraný substrát, ideální je lehká a dobře propustná půda. Dopřejte fialce směs listové zeminy, rašeliny a písku ve stejném poměru, půdu můžete vylehčit i perlitem. Optimální hodnota pH by měla být v rozmezí 4,5 až 5,5, bude se jí dařit v neutrální půdě.

Vyvarujte se nevhodné zálivky

V každém případě si dejte pozor na přemokření, to fialky opravdu nemají rády. Raději zalévejte rostliny méně a vhodným způsobem. Při aplikaci zálivky svrchu dejte pozor, aby se voda nikdy nedostala do růžice a na listy. Zbytečně byste založili podmínky pro některé hniloby. Fialku můžete zalévat i přímo do mističky, sama si vezme tolik vody, kolik potřebuje. Jestliže budete upřednostňovat tuto možnost, alespoň jedenkrát do měsíce dodejte vodu i ze shora. Odstraníte tak soli z povrchu substrátu. Fialku zalévejte 1 až 2 dvakrát týdně, nejlépe vlažnou a odstátou nebo dešťovou vodou.

Když fialka dlouho nekvete, zmlaďte ji. Zdroj: shutterstock.com

Fialka dlouho nekvete?

Jestliže se už delší dobu neobjevují na fialce žádné květy, je to tím, že jde veškerá její energie do listů. Proto některé listy odstřihněte, vždy však ponechte 12 až 15 plně vyvinutých listů. V případě, že se situace nevylepší ani po tomto zákroku, měli byste fialku zmladit. Vyjměte rostlinu z květináče, opatrně ji rozdělte na několik trsů a nově zasaďte.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.fabviolets.cz