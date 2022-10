3 smrtelné hříchy při pěstování africké fialky. Neděláte je taky?

Pěstování afrických fialek se zdá být jednoduchá záležitost, ale ve skutečnosti to není žádný med, tedy v případě, pokud nedodržujete určité zásady a podmínky. Jak na ně, abyste se jimi mohli kochat celoročně?

Pod pojmem africká fialka si mnoho lidí nepředstaví žádnou z pokojových rostlin, ale jakmile ji začnete popisovat, všichni se vyjádří jednotně: „Jooo, už vím!“.

Úspěšné pěstování bohatě kvetoucích afrických fialek závisí jak na vašem počínání, tak i na podmínkách, ve kterých rostlina žije. Každý člověk totiž má doma nespočet faktorů, které se budou v různých domácnostech lišit.

O africké fialce se dá sáhodlouze rozepisovat, dnes se nebudeme zaměřovat na pěstování jako takové, ale budeme se zabývat chybami, které mohou mít pro rostlinu fatální dopad.

Jaké jsou nejčastější chyby při pěstování africké fialky? Zdroj: Shutterstock

Nejčastější chyby v pěstování

Máme pro vás nachystaný přehled těch nejčastějších pěstebních chyb, které mohou za neúspěšné prospívání afrických fialek.

Umístění

Umístění je pro rostlinu velice důležitý bod. Fialka nebude ráda za přímé sluneční paprsky, i když její název tuto potřebu může vzbuzovat. A naopak ani temnější část pokoje pro ni nebude to pravé ořechové. Najděte pro fialku co nejsvětlejší místo bez dosahu přímého sluníčka. S tím souvisí i její nelibost k průvanu, ale pokud už nějaké pokojové rostliny pěstujete, jistě víte, že průvan je nepřítel všech pokojovek. Nevystavujte fialku moc vysoké teplotě, ani moc nízké, ideálně přibližně mezi 18 a 28 °C.

Květináč

Další chyba může být v květináči. Pokud si budete chtít ušetřit práci a fialku chcete šoupnout rovnou do velkého květináče, nedělejte to. Hlavním důvodem je přemokření, protože při velkém množství substrátu se vám to může stát jedna dvě. Přemokření způsobuje rostlině uhnívaní kořínků a zkáza je na dohled. Druhým důvodem je kvetení. Ano, i to má s velikostí květináče co dočinění. Rostlina se v množství substrátu soustředí na tvorbu kořínků a květy budou opožděné a chudé. Fialky totiž kvetou ve chvíli, kdy se kořeny dotýkají stěny květináče. Uvádí se, že průměr nádoby by měl tvořit jednu třetinu průměru listové růžice.

Přesazování

Nepřesazujete? Chyba! I proto vám může fialka pomalu odcházet. Myslete na to, že je potřeba fialku jednou za rok přesadit. Mini verze fialek dokonce nejméně 2x ročně a při knotovém pěstování přesazujte 3x – 4x.

Zálivka

Zálivka pokojovek je kapitolou sama o sobě a platí to i o africké fialce. A zrovna ohledně fialky panuje spousta názorů. Čemu ale věřit, když se dozvíte v jednom článku něco, co se v druhém článku naopak nedoporučuje? Paní Hana, která se pěstováním nejrůznějších druhů fialek věnuje řadu let, doporučuje udržovat substrát neustále rovnoměrně vlhký. Jestliže fialku necháváte záměrně vyschnout a následně ji zalijete, což je taktéž na některých internetových stránkách doporučováno, fialka vám bude pomalu, ale jistě skomírat.

Abyste si africkou fialku namnožili, stačí odstřihnout list. Zdroj: Shutterstock

Množení? Zvládne to každý!

Jestliže chcete africkou fialku rozmnožit, abyste podarovali známé, či si vytvořili celé fialkové zátiší, není nic jednoduššího! Stačí odstřihnout zdravý list co nejhlouběji a vložit ho do nádobky s vodou. Dejte si pozor, aby se list nedotýkal hladiny vody, docházelo by pak k jeho uhnívání. Nechte zakořenit 3 – 5 týdnů, ale vývoj sledujte, někdy stačí i kratší doba. Jakmile jsou kořínky dostatečně vyvinuté, zasaďte list do substrátu smíchaného s perlitem, aby nebyl příliš těžký.

Na podrobný návod se můžete mrknout na tomto videu:

Zdroje: idnes.cz, ceskykutil.cz, ceskestavby.cz