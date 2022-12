Alobal je skvělý čistič za pár korun. Málokdo to ví. Jak ho použít?

Pokud máte doma alobal, máte vyhráno v mnoha situacích. Ukážeme vám deset triků, které tato stříbrná fólie umí. Garantujeme vám, že některé možnosti, jak alobal využít, by vás nikdy nenapadly a teď je budete používat pravidelně!

Hliníková fólie je součástí každé domácnosti, ale většina z nás zná jen několik způsobů, jak ji použít, a to tradičně v kuchyni při pečení nebo k zabalení svačiny. Alobal má ale i jiné skvělé vlastnosti a my vám prozradíme jaké!

10 triků s alobalem

Na vychytávky, jak použít hliníkovou fólii, se podívejte ve videu:

Máte tupé nůžky? Pak je naostřete hliníkovou fólií tak, že alobal několikrát přehnete a poté několikrát prostříhnete nůžkami, čímž si je naostříte.

Máte skvrny na vodovodním kohoutku? Pak si vezměte kousek alobalu, udělejte z něj kouli, tu navlhčete a přetřete kohoutky. Skvrny vápence okamžitě zmizí.

Dejte kousky alobalu do ledničky na několik hodin a poté si je přiložte na oči. Uvidíte, že opuch bude pryč a váčky pod očima zmizí také. Alobal nechte na očích asi dvacet minut.

Chcete se perfektně zbavit spálenin z hrnců? Místo drátěnky vám pomůže alobal.

Alobal můžete hodit do sušičky i si z něj vyrobit baterii

Pokud dostáváte statické rány po vyndání prádla ze sušičky, pak tomu můžete zabránit také díky alobalu. Hliníkovou fólii zmuchlejte do kuličky a vhoďte do bubnu sušičky a ta už koná svou práci. Můžete ho navíc používat stále dokola.

Nemáte-li dostatek baterií, můžete si dočasnou z alobalu vyrobit. Složíte ho tak, jak potřebujete a prostor na baterii jím vyplníte. Nějaký čas by vám měla fungovat. Raději ji ale rychle vyměňte za pravou baterii.

Chcete, aby se vám leskly příbory a ostatní kovové nádobí? Pak opět zmuchlejte hliníkovou fólii a hoďte ji do příborníku v myčce a dejte mýt nádobí tak, jak jste zvyklí. Uvidíte, že se vaše příbory budou opět lesknout jako blesk.

Platí to i pro špinavé pánve. Je li spálená, natočte do ní trochu horké vody, přidejte kapku saponátu a koulí z alobalu pánev vydrhněte. Uvidíte, že příliš práce vám to nedá a všechna připálená místa z pánví, hrnců a plechů budou pryč raz dva.

Jak vám kulička alobalu pomůže při praní prádla?

Z alobalu si můžete udělat trychtýř a může vám pomoci i s nemocí

Z alobalu si můžete udělat i trychtýř, pokud ho potřebujete použít, ale vaše domácnost ho nemá. Nepotřebujete ho. Bohatě vám poslouží vytvarovaný trychtýř z hliníkové fólie.

Také stříbrné šperky můžete čistit hliníkovou fólií. Stačí si vzít misku, tu vystelte alobalem, nasypte do ní trochu soli, vložte do ní šperky a zalijte horkou vodou. Šperky v ní nechte odmočit, pak vyndejte a otřete dosucha. Vaše šperky budou opět zářit!

Alobal pomáhá také s nemocí. Pokud se necítíte fit a jste nachlazeni, zabalte si do alobalu nohy a mějte je v něm po dobu jedné hodiny. Uvidíte, že se rýmy a kašle zbavíte rychleji.

