Zmačkejte alobal do koule a hoďte do pračky. Uvidíte, co se stane s prádlem

Alobal neboli hliníková fólie se v domácnosti využívá nejčastěji na zabalení potravin. Napadlo by vás, dát ho do pračky? Zkuste to a na vlastní oči uvidíte, co umí!

Alobal toho dokáže víc, než jste si mysleli

Alobal je nepostradatelný a velmi praktický materiál, který si našel své místo v každé domácnosti. Přispěje mnoha způsoby a dokáže opravdu nemalé zázraky. Stačí jen vědět, jak na to! V kuchyni je skvělým pomocníkem při vaření, pečení i grilování. Ovšem ne každý už ví, že jej lze využít i jinak a že díky svým vlastnostem dokáže skvěle usnadnit lecjakou práci. Snadno díky němu vyčistíte zašlé a zčernalé šperky, nabrousíte nůžky, a dokonce vám pomůže i uspořit na poplatcích za topení. O tom však, až někdy příště.

Co umí alobal v pračce?

Tajemstvím alobalu, který se přidává do bubnu pračky, je likvidování elektrostatické elektřiny. To znamená, že na prádlo by se následně neměly lepit nečistoty, prach či žmolky, které často po vytažení vidíme. A to zejména na černých kusech textilií.

Takto vyrobené kuličky je možné použít opakovaně. Zdroj: shutterstock.com

Jak alobal při praní využít

Nejprve si pohrajete a budete tvořit. Připravte si ruličku, kde je asi 300 cm hliníkové fólie a vyrobte si z ní dvě až tři koule. Jednoduše ji co nejvíce zmačkejte. Stlačte je co nejtěsněji tak, aby z nich netrčely žádné ostré hranky, mohly by se zbytečně zachytit v některém z kousků praného prádla. Ve výsledku by alobalové koule měly mít průměr kolem 5 až 6 cm. Takto vyrobené kuličky je možné použít opakovaně. Vyměnit za nové je můžete až tehdy, když je jejich tvar či velikost viditelně deformována. Alobalové kuličky v bubnu pračky jsou naprosto jednoduchou a chytrou možností, jak zvýšit účinnost praní. Prádlo nepoškodí ani nezabarví, takže za pokus to určitě stojí.

Jde se prát

Nyní připravené koule vložte do pračky společně s prádlem. Nemusíte používat ani prací prášek, vaše prádlo bude i tak čisté a jemné. Pokud se chcete zaměřit čistě jen na odstranění žmolků ze statické elektřiny a nevadí vám používání pracího prášku či aviváže, nevyhýbejte se jim. Alobalové koule totiž dokáží snadno odstranit i zbytky pracího prášku, který často najdeme na černém oblečení.

Vložte alobal i do sušičky

Pro sušení prádla v sušičce si připravte kuliček více, tak 4 až 5 kusů a vložte je dovnitř společně s mokrým prádlem. Kuličky se budou pohybovat spolu s prádlem, budou bezvadně provzdušňovat jednotlivé kusy a zkrátí se i celková doba sušení. Ze stejného důvodu se dávají do sušičky gumové či tenisové míčky.

V případě, že vložíte alobal pod potah žehlícího prkna, ušetříte si tak čas. Zdroj: shutterstock.com

Pomůže i při žehlení

Po praní a sušení přichází na řadu žehlení. Pokud žehlíte, tak tento tip určitě oceníte! V případě, že vložíte alobal pod potah žehlícího prkna, ušetříte si tak čas a můžete si dát ještě v klidu třeba kávu a nohy nahoru. A víte, proč? Hliníková fólie se zahřeje a zajistí tak přenos tepla i na spodní stranu žehleného oblečení, které se automaticky vyhladí i z druhé strany.

