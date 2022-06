Tyto potraviny nikdy nebalte do alobalu: Riskujete zdraví

Víte o tom, že vaření či balení potravin do alobalu může toto jídlo kontaminovat hliníkem? Je to tak. Má však smysl děsit se a vyhodit alobal do popelnice? Jak závažný problém je kontaminace potravin hliníkem z alobalu?

Zdroje: www.kupi.cz, www.healthline.com

Alobal je pomocník v kuchyni i domácnosti

Alobal býval pomocníkem v domácnosti před sáčky a potravinářskou fólií, často se také říkalo staniol, neboť se dřív podobná fólie dělala z cínu (z latinského Stannum).

Alobal je tenoučká hliníková fólie, která má mnohé využití. Dobře se hodí nejen na zabalení a uchování potravin, ale používá se také při pečení či grilování, kdy je v kontaktu s připravovaným jídlem. Alobal je jednoduché použít, při šetrném zacházení i opakovaně a s jeho dalšími vlastnostmi během vaření jsou jistě všichni dobře obeznámeni.

Tenoučký alobal se výborně tvaruje a používá, proto je oblíbeným pomocníkem v domácnosti. Zdroj: shutterstock.com

Absorbce hliníku z alobalu

Vědecké pokusy zaměřené na bezpečnost použití alobalu prokázaly, že zabalením do alobalu může hliník z fólie kontaminovat jídlo. To, jak moc, se liší a roli hrají mnohé faktory. Než však alobal zcela zavrhnete, měli byste vědět, že hliník běžně konzumujeme například v potravinách, kvůli kontaminaci půdy. Nepatrné množství hliníku je obsaženo i ve vodě, a dokonce i ve vzduchu.

Naše tělo hliník tedy přijímá nejen z potravy, ale také ze svého okolí. Množství hliníku v potravinách se odvíjí od těchto faktorů:

Jak „dobře“ konkrétní potravina hliník absorbuje.

Množství obsažené v životním prostředí původu potraviny.

Obal, ve kterém byla potravina uchovávána či zpracovávána.

Pro pečení či grilování raději používejte i jiné materiály, než jen alobal. Zdroj: Profimedia

Které potraviny nebalit do alobalu?

I v případě použití alobalu však nejde o velké množství tohoto kovu, které potraviny absorbují, proto by nás to nemělo nějak zvlášť děsit. Nicméně je jisté, že málokdo vyloženě touží po vyšších dávkách hliníku v těle, a proto je dobré vědět, které potraviny jsou na kontaminaci náchylnější a jejich kontakt s alobalem je proto vhodné omezit. Které to jsou?

Vliv na uvolnění a kontaminaci má teplota, kyselost potravin, ale i sůl či koření. Vyloženě nevhodná jsou tedy kvůli své kyselosti rajčata i protlak, citrony, ananas, jablka, rebarbora, ale také zelí a samozřejmě další potraviny. Dále není alobal vhodný pro solená masa, ani uzeniny a sýr.

Mimo kyselé suroviny patří k nevhodným také například houby, špenát či ředkvičky, které přirozeně absorbují hliník rychleji než jiné potraviny.

Obsažený hliník v potravinách také souvisí s teplotou. Čím vyšší je teplota, tím více hliníku se do potravin uvolní. Pro pečení či grilování proto raději používejte jiné materiály.

Pokud používáte alobal na uskladnění, pak by nemělo trvat déle než 4 hodiny.

Než používat alobal, naučte se raději používat pekáček. Ale i pečicí papír lze s úspěchem při grilování použít. Zdroj: Pirat Pirat / Shutterstock.com

Jak souvisí hliník z alobalu s naším zdravím

I když je nadměrný obsah hliníku v organizmu nevhodný, není zatím jasné, jakým způsobem může negativně tělo ovlivnit. Tomuto tématu se odborníci věnují, nicméně zatím není žádaný přímý důkaz o tom, že by nepatrný obsah hliníku přijímaného z okolí organismu zásadně vadil.