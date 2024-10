Máte alobal a zlobí vás zvířata, která k vám chodí na návštěvu, ale bez pozvání? Zkuste je překvapit a nastražte alobal.

Která zvířata nemají alobal v lásce?

Máte doma kočku nebo jiné zvíře, které vám neustále leze po nábytku či kuchyňské lince? Naučit kočky chovat se jinak bývá nadlidský výkon. Vždyť je jim právě takové chování přirozené a bez problému dokáží tyto zdomácnělé šelmy vyskočit i několik metrů vysoko.

Lze je však zastavit a od takového chování odradit. Nejlépe funguje použití alobalu a moment překvapení.

Jak funguje alobal na kuchyňské lince se můžete podívat v této video kompilaci. Kočkám se alobal skutečně nelíbí a je to skutečně zábavné! Tento příspěvek a další podobné najdete na YouTube kanálu Neko Watch.

Zdroj: Youtube

Alobalem můžete bojovat s kočkami i ptáky

Jak vidno, proti kočkám funguje alobal nejlépe, pokud jej zvíře na kuchyňské lince nečeká. Samozřejmě při pomalé chůzi a se značnou zkušeností se i kočky alobalu nebojí a klidně přes něj přejdou. Nicméně s trochou štěstí se vám může podařit kočku naučit na pracovní plochu v kuchyni neskákat.

Podobně můžete dát alobal také na police a zídky na zahradě, kudy kočky chodí. Taková místa mají velmi v oblibě a bohužel se jim na jejich procházkách často podaří květináče shodit. Pokud takovým problémům čelíte také, zkuste alobal. Je to řešení prosté a stačí, když se kočka nachytá párkrát a pak už mezi květináče nepoleze.

Alobal se může hodit také v zahradě. A to jednak k odstrašení ptáků, tak proti slimákům. Nastříhané proužky alobalu rozvěste na stromy v době dozrávaní plodů. Pohyb vzduchu rozpohybuje i lesklé kousky alobalu, což mnohé ptáky zastraší. Ač je to řešení funkční, není stoprocentní a hodí se kombinovat i s další ochranou stromů, respektive zrajícího ovoce. Ze stejných důvodů se do korun stromů zavěšují i cédéčka nebo jiné lesklé předměty. Nicméně nelepší ochranou je jednoznačně síť, případně zvuková plašička, ale na tu si budete muset zvyknout i vy, protože je velmi hlučná.

Alobal využijete i na zahradě

Alobal zkoušejí využívat také zahrádkáři k ochraně rostlin před slimáky a zdá se, že poměrně dobře funguje. Je to sice materiál levný a řešení ekologické, nicméně funkční může být jen při ochraně květináčů či malých ploch. Pruh nebo větší bariéru z pomačkaného alobalu by bylo náročné aplikovat kolem dokola celého záhonu. Tenký alobal také není jak přichytit.

Nicméně je možné ze zmačkaného alobalu vytvořit dlouhé nudle, které je pak snazší připevnit kolíky nebo skobami k zemi. Když ne nezmačkáte velmi silně, bariéra bude dostatečně velká, aby vadila slimákům a plzákům.

Docela jinak se snaží bránit listy, plody i květy rostlin zkušení zahradníci, kteří obalují alobalem srdíčko rostliny a stonky blízko u země. Brání se tímto způsobem nejen slimákům, ale i škůdcům jako jsou dřepčíci či jiný drobný hmyz, který neumí překonat ovinutí alobalem.

Zdroje: purrfectfence.com, housedigest.com, housedigest.com