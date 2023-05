Na drátěnku zapomeňte. Troubu snadno vyčistíte i od připálenin a alobalu. Jak?

Máte troubu vyloženou alobalem, aby vám nedopatřením neukáplo na dno? Omylem se tenká hliníková folie dostala do kontaktu s horkými stěnami a přilepila se? Tenoučký alobal z trouby odstraníte, ale může to být fuška. Jak na to?

Zdroje: www.hunker.com, www.wikihow.com Trouba škrábance nesnese Hlavně nepoškrábat! Při čištění nejen sklokeramických povrchů, ale také smaltu nebo nerezu je zásadní povrch nepoškodit něčím ostrým. Jistě se vám to už někdy stalo, a tak dobře víte, jak rychle to jde od desíti k pěti se škrábanci u takových spotřebičů. I když je poškození jen malé, s čištěním takového povrchu už bude jen svízel. Ve škrábancích se vždycky něco připeče, jemné rýhy se zanesou, lesk zmizí a nahradí jej matný, špatně udržovatelný povrch. Lesklé a extrémně hladké povrchy je jednoduché čistit, porézní a matné nikoli. Tak jednoduché to je. Alobal se může během pečení přilepit nejen k troubě, ale i plechu. Zdroj: Shutterstock Jak odstranit alobal připečený v troubě Pokud jste se už setkali s přilepením alobalu ke dnu nebo na stěnu trouby, asi i tušíte, k čemu se schyluje. Jemná extrémně tenká vrstva hliníku se připeče i díky mastnotě, která se odpařuje při pečení. Slyšíte o takovém problému prvně? A co alobal přilepený na plechu, to už je vám povědomé? Jestli jste si právě všimli, že kus alobalu je přilepený na dně trouby, zkuste jej odstranit hned. Třeba ještě není k povrchu pevně přilepený. Co dělat, když se vám to nepodaří? Podívejte se, co radí expertka na úklid ve svém videopříspěvku nazvaném „Jak vyčistit alobal přichycený v troubě." Postupy a triky na čištění od alobalu Jako první může vyzkoušet jednoduchý trik s mokrým ručníkem. Ručník nebo utěrka musí být velmi mokrá a bavlněná, aby vydržela i zahřátí na 100 °C. Vodou dobře nasáklou utěrku položte na celou plochu alobalu, zavřete dvířka trouby a zahřejte na 100 °C a dobu zhruba 20 minut. Pokud bude stačit síla páry vytvořené utěrkou, alobal se sám uvolní a budete jej moci jednoduše uvolnit. Odpovědí je především teplo. Zahříváním se i mastnota částečně rozpustí, a pokud je to možné, povolí také alobal. Zkuste tedy troubu na nějakou chvíli zapnout a zkustit alobal odstranit, když je povrch horký. Máte-li škrabku na sklokeramickou desku, určitě ji použijte i na alobal v troubě. Zdroj: shutterstock.com Zbytky, které na stěnách trouby zůstanou, můžete zkusit odstranit nejen plastovou kartou, ale také mnohem ostřejší žiletkou. S tou musíte pracovat mnohem obezřetněji. Na druhou stranu však tenoučkým ostřím odstraníte i velmi odolné a tenké zbytky. Ujistěte se, že ani žiletkou povrch nepoškrábete. Pomalé jisté tahy ostřím naplocho směrem od vás jsou bezpečné nejen pro vaše prsty, ale také pro povrch spotřebiče. Pokud nemáte žiletku po ruce, nečistoty a alobal vám může pomoci uvolnit i soda s octem. Protože jsou připečené zbytky jídla a mastnota velmi odolné, nechejte působit sodu a ocet i 24 hodin, než se pokusíte o odstranění.