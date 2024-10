Alobal je zajímavý materiál, který lze upotřebit mnoha velmi kreativními a nevšedními způsoby. Na druhou stranu je ale také ohromně praktický a dá se použít například i na uchování potravin v mrazáku. Co byste měli o mražení v alobalu vědět?

Hliníková fólie čili alobal je rozhodně zajímavý a velmi praktický materiál, který však v minulosti také vzbudil spoustu vášní okolo jeho používání při vaření. Ukázalo se, že není docela vhodný v kombinaci s kyselými potravinami.

Do alobalu byste rozhodně neměli dávat ani velmi mastné potraviny, které budete takto grilovat, protože se fólie nalepí na pokrm a díky křehkosti fólie se dá pak velmi těžko odstranit. Alobal nepatří v žádném případě ani do mikrovlnky, ale to všechno pro nás teď nebude důležité, protože my teď prozkoumáme, jak se osvědčil při ochraně potravin v mrazáku.

Než se dostaneme k balení potravin, podívejte se, jakým způsobem lze použít alobal v ledničce. V tomto příspěvku z YouTube kanálu „simple & fast“ vám autorka ukáže několik způsobů, jak zbavit ledničku zápachu.

Alobal se hodí i při mražení potravin

A zpět k potravinám, alobalu a mrazáku. Alobal je sice křehký a zabalení není nikdy tak perfektní jako v krabičce s víkem nebo v případě vakuového balení, ale je neuvěřitelně praktický už jen díky tomu, že obalí potraviny skvěle, aniž byste plýtvali prostorem mrazáku nebo energií. Nepotřebujete speciální sáčky ani spotřebiče. K zabalení stačí spolehlivě jen utržená nebo ustřižená část alobalu a vaše ruce.

Alobal ochrání potraviny před spálení mrazem, protože je zcela neprodyšný, potraviny si zachovávají vlhkost, ale také chuť a nedochází k absorpci prachů z okolí. Díky alobalu, který je silný jen mezi 0,016 a 0,035 mm, vaše potraviny rychle zmrznou, což je výhodné. Rychlejší zmrazení znamená také menší spotřebu energie na mrazení a tím se i zefektivňuje provoz spotřebiče.

Pokud se rozhodnete balit potraviny do alobalu před mražením, zkuste pořídit silnější alobal na grilování, který je podstatně pevnější. V případě, že takový nemáte po ruce, zabalte potravinu do tenčí hliníkové fólie dvakrát.

Pamatujte, že alobal v žádném případě nesmí do mikrovlnné trouby. Pokud budete potraviny v mikrovlnce rozmrazovat, vždy se ujistěte, že na povrchu neulpěly kousky stříbrného alobalu. Hrozilo by totiž zničení spotřebiče.

Je alobal ekologická volba?

Ač se může zdát, že je alobal ekologickou variantou balení, toto není docela jednoznačné. Ano, hliníková fólie je přírodní materiál, který má nízkou hmotnost, poměrně dlouhou životnost a je jej možné recyklovat.

Na druhou stranu: výroba je energeticky náročná, bauxit, který je nutný k výrobě, je získáván těžbou a na výrobu je nutná chemie. Pokud začnete alobal používat ve větším množství, pamatujte na jeho sběr a následnou recyklaci.

close info Shutterstock zoom_in Používání alobalu má své nesporné výhody i nevýhody.

