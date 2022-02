Co se stane, když hodíte kouli zmačkaného alobalu do myčky: Je to úžasný trik

Některé triky a tipy se zdají na první pohled naprosto neskutečné a poté, co je vyzkoušíme, nechápeme, jak jsme bez nich mohli žít. Jedním z přesně takových je i umístění alobalových kuliček do myčky na nádobí. Proč bychom to ale dělali?

Hliníková fólie je v kuchyni užitečným pomocníkem, že byste ji měli mít doma vždy po ruce. Ovšem to, že ji můžeme použít i v myčce na nádobí, většina z nás netuší. Přitom zejména s příbory udělá hotové zázraky a budou beze šmouh a budou zářit čistotou. Vše, co musíte udělat, je vyrobit si z hliníkové fólie středně velkou kuličku a vložit ji do myčky do stojanu na příbory. O zbytek se postará spotřebič.

Role alobalu je nepostradatelným pomocníkem v domácnosti Zdroj: profimedia.cz

Alobal do myčky? Neskutečné!

Pokud vaše příbory vyjíždějí z myčky špinavé a matné, nezačínejte ještě nakupovat novou myčku. Pokud se vám nezdá, jak vaše myčka myje, a speciálně máte problém s nečistými nebo dokonale umytými příbory, pak vyzkoušejte právě tento trik, jako na videu:

Myčka pro zlost?

Ač by myčky nádobí měly usnadňovat život, není tomu vždy tak, protože někdy se naopak potýkáme s tím, že naše nádobí není dokonale čisté. Největší problémy máme s nevyleštěnými skleničkami nebo s příbory, na kterých zůstávají nejen mapy, ale občas i zaschlé zbytky jídla.

Přitom pro zářivé příbory stačí do košů myčky vložit kouli alobalu. K odstranění škrábanců a špinavých skvrn od příborů vám to totiž možná bude stačit.

Jak na to

Až budete příště plnit myčku, utrhněte si kousek hliníkové fólie. Zmačkejte ji do kuličky a vhoďte do přihrádky v koši na příbory a spusťte mycí cyklus jako obvykle. Příbory se budou pokaždé lesknout! Hliníková fólie totiž zůstane samozřejmě uvězněná v koši na příbory, takže nebude příbory drhnout a škrábat, ale chemické látky obsažené v alobalu způsobí s tabletami do myčky chemickou reakci.

Reakce je jakýmsi oxidačním procesem, podobným triku, který se používá k leštění stříbra.

Takže příště nezapomeňte umístit do stojanu na příbory v myčce kuličky alobalu. Na čistotu vašich příborů budou mít brilantní účinky.

Stejný efekt bude mít hliníková folie i na špinavé talíře a sklenice, ale především na flekaté příbory. Navíc můžete alobal použít i v případě, že doma nemáte myčku. Stačí vložit příbory do horké vody s trochou jedlé sody a zabalit je do hliníkové fólie. Nechte chvíli působit a poté příbory vyčistěte kartáčem na mytí nádobí.

Zdroje:

