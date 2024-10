Chcete mít nádobí po umytí dokonale čisté a bez nehezkých šmouh? K perfektnímu výsledku vám pomůže alobal v myčce!

Máte doma myčku a není z ní umyté nádobí vždycky tak lesklé, jak byste si přáli? Máme pro vás odsvědčený tip, jak se vyhnout nehezkým flekům a případným usazeninám. Geniálním řešením je vložit do myčky kuličku z alobalu. Budete překvapeni, jak taková drobnost funguje a zaručí vám naprosto uspokojivý výsledek.

Proč vkládat alobal do myčky

Jestliže si kladete otázku, zda vám alobal v myčce nádobí nepoškodí, nemusíte mít žádné obavy. Princip tohoto triku je velmi jednoduchý. Díky alobalu se totiž uvnitř myčky společně s tabletou spustí chemická reakce, která nádobí dokonale vyčistí a bude nádherně zářivé. Podpoří to i vysoká teplota vody.



close info Patty Chan / Shutterstock.com zoom_in Jediné, co je potřeba udělat, je zhotovit z hliníkové fólie středně velkou kuličku a vložit ji do myčky.

Jak přesně postupovat

Jediné, co je potřeba udělat, je zhotovit z hliníkové fólie středně velkou kuličku a vložit ji do myčky, konkrétně do stojanu na příbory a spustit mycí cyklus jako obvykle. O zbytek se bez vašeho úsilí postará sám spotřebič. A co vše alobal dokáže?

Odstranění odolných skvrn

Alobalová koule pomáhá perfektně odstranit i zaschlé zbytky jídla a obtížně odstranitelné skvrny.

Náležitý lesk

Po vyndání z myčky bude nádobí zářit čistotou a bude vypadat jako nové.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in V případě, že nevlastníte myčku, můžete na nádobí využít alobal i bez ní.

Ruční mytí

V případě, že nevlastníte myčku, můžete na nádobí využít alobal i bez ní. Napusťte mycí dřez horkou vodou, vhoďte do ní alobalovou kuličku a také 2 lžíce kuchyňské soli sůl a stejné množství jedlé sody. Následně ponořte do této směsi špinavé nádobí a nechte ho namočené zhruba 2-5 minut, v závislosti na míře zašpinění. Pak jej stačí opláchnout čistou vodou a nechat oschnout na utěrce nebo odkapávači. Skvěle tak vyčistíte i matné příbory.

