Alobal patří mezi šikovné pomocníky nejen v kuchyni, ale mnohdy vám pomůže i s dalšími záležitostmi v domácnosti. Velice dobrou službu vám udělá i v nefunkčním ovladači na televizi.

Pravděpodobně není žádná domácnost, kde by se nenašel alobal. Tato věcička je totiž užitečná v mnoha směrech. Kromě toho, že se jedná o praktický obal a pomůcku na pečení či grilování, dá se využít i tam, kde by vás to možná ani nenapadlo. Zdá se vám, že váš ovladač na televizi dosloužil a není funkční? Tak právě tato situace je jednou z těch zmíněných. Jak je možné ho „oživit“ pomocí hliníkové fólie?

Jak opravit jakýkoli dálkový ovladač televizoru? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Pan vynálezce 1001:

Zdroj: Youtube

Nefunkční ovladač

Máte konečně volnou chvilku a chcete si dát gaučink u televize? A ve chvíli, kdy chcete spotřebič zapnout dálkovým ovladačem, se nic neděje? Tato situace může nastat i během provozu, kdy vám například nejdou přepnout jednotlivé programy. Zpravidla se jedná o slabé nebo vybité baterky. Pokud je zrovna náhodou doma nemáte, nastává čas alobalu.

close info Profimedia zoom_in Hliníková fólie je vlastně vodivým můstkem, který vodivost mezi bateriemi a kontakty.

Jak alobal použít

Nejprve si odtrhněte malý kousek alobalu a složte ho do úhledného čtverce. Měl by mít takový rozměr, aby se vešel mezi baterie a kontaktní pružiny uvnitř dálkového ovladače. Složený kousek alobalu mezi ně vložte tak, aby se jeden konec dotýkal záporného pólu baterií.

Alobal je vodič

Hliníková fólie je vlastně vodivým můstkem, který dovolí vodivost mezi bateriemi a kontakty. Díky tomuto drobnému a jednoduchému triku ještě baterky oživíte a ovladač bude ještě nějakou dobu plně fungovat.

Nejen finanční úspora, ale i udržitelnost

Díky fíglu s alobalem budete účinně přispívat k udržitelnějšímu životnímu stylu, kdy se dají běžné předměty vyskytující se v domácnosti ještě nečekaným a užitečným způsobem dále využít. Alobal zlepší nejen vodivost, ale prodlouží také bateriím jejich trvanlivost. Navíc jich budete mít minimální spotřebu a ušetříte za nákup nových kusů. Také se budete podílet na snižování množství odpadu.

close info archiv / Brand X zoom_in Jednou za čas si televizní ovladač zaslouží řádnou očistu.

Vyčistěte ovladač lihem

Jednou za čas si televizní ovladač zaslouží řádnou očistu. Nejprve ho opatrně otevřete, a pak plast řádně očistěte kosmetickou tyčinkou namočenou v lihu. Nevynechejte ani veškeré spoje a gumy, a nakonec nechte všechny části uschnout. Nakonec ovladač sestavte do původního stavu.

