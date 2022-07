Chytré triky, jak využít alobal doma i na zahradě: Umí víc, než si mnozí myslí

Alobal neboli hliníková fólie má mnohem víc využití, než si možná dokážete představit. Máme pro vás pár báječných a praktických vychytávek.

Alobal je velmi praktický materiál, který většina z nás používá v kuchyni k zabalení jídel nebo při grilování a pečení. Nabízí se však mnohem více možností, jak tenkou hliníkovou fólii využít.

Alobal je skvělý brousek

Máte doma tupé nože a nemůžete najít brousek? Sáhněte po roličce s alobalem a udělejte si z něho zmuchlanou kuličku. Několikrát s ním přejeďte po ostří a můžete zas krájet jako o život. Stejně tak vám alobal pomůže při broušení tupých nůžek. Stačí, když si hliníkovou fólii několikrát přeložíte a následně do ní nůžkami pod různými úhly několikrát střihnete.

Alobal pomůže při broušení tupých nůžek. Stačí, když si hliníkovou fólii několikrát přeložíte a následně do ní nůžkami pod různými úhly několikrát střihnete. Zdroj: shutterstock.com

Funguje na připálené nádobí

Chcete se jednoduše zbavit připálenin na hrncích? Místo drátěnky vám pomůže opět alobal. Vyrobte si alobalovou kouli a můžete se pustit do čištění nádobí s přepálenými zbytky jídla.

Rychlejší žehlení prádla

Chcete mít žehlení rychle za sebou? Vezměte si k ruce na pomoc právě alobal, díky kterému si tuto činnost náramně zjednodušíte. V případě, že máte žehlicí prkno s potahem, dejte pod něj větší kus alobalu. Má totiž výborné výhřevné vlastnosti a teplo z žehličky se bude od alobalu odrážet zpět do prádla. Díky tomu budete mít vyžehleno během chvilky.

Déle čerstvé banány

Banány není vhodné skladovat v lednici, protože rychle zhnědnou a ztrácí svou lahodnou chuť. Ovšem alobal dokáže prodloužit jejich trvanlivost. Omotejte kolem stopek kousky alobalu a máte o banány postaráno.

Alobal smí i do pračky

Z několika kusů alobalu si vytvořte 2 až 3 koule ve velikosti tenisového míčku a stlačte je co nejtěsněji, aby z nich netrčely žádné ostré hrany, které by se mohly v prádle zachytit. Takto vyrobené kuličky je možné použít opakovaně. Vložte je do bubnu společně s prádlem a spusťte zvolený program. Můžete zmenšit dávku pracího prostředku na polovinu, vaše prádlo bude i tak čisté a jemné. Tajemstvím alobalu je likvidování elektrostatické elektřiny, takže se na prádlo nebudou lepit nečistoty, prach ani žmolky.

Vložte alobal i do sušičky

K sušení prádla si připravte tak 4 až 5 kusů kuliček a vložte je dovnitř společně s mokrým prádlem. Budou výborně provzdušňovat jednotlivé kusy textilií a zkrátí se tak i celková doba sušení. Dokonale nahradí klasické gumové nebo tenisové míčky.

Alobal pomůže i na zahradě

Kousky alobalu nastříhané na drobné kousky nebo přimíchané do zeminy odpuzují nejen ptáky, kteří si chtějí smlsnout na vypěstovaných plodech, ale i otravný hmyz. Alobal můžete také využít při pěstování rostlin ze semen. Než dáte do misky hlínu, vystelte ji alobalem, k semínkům se tak dostane větší teplo a vy se dočkáte mnohem dřív nových výhonků.

Alobal dokáže prodloužit trvanlivost banánů. Omotejte kolem stopek kousky alobalu a máte o banány postaráno. Zdroj: shutterstock.com

Nezapomeňte však alobal na několika místech proděravět, aby z něho mohla odtékat voda. Alobal vám skvěle „posvítí“ na rostliny, když ho umístíte kolem základny zahradních rostlin. Dokonale odrazí sluneční světlo přímo na pěstované plodiny a zvýší tak schopnost rostlin fotosenzitizovat, čímž urychlí jejich růst.

Zdroje: www.jakvkuchyni.cz, www.homeincube.cz, www.thesun.co.uk