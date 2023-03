Co se stane, když zmačkáte alobal do koule a vhodíte do nádržky WC. Podívejte se

Může vám to připadat divné, ale funguje to. Vezměte kus alobalu, zmačkejte ho do koule a vhoďte do nádržky WC. Výsledek vás překvapí. Jak?

Dokonale čistá toaleta je základem každé správné domácnosti. Protože se jedná o místo, kde se vyskytuje poměrně dost velké množství nežádoucích bakterií, je zde nutné dbát na správnou hygienu dvojnásob. A správnou údržbu zvládnete i bez předražených chemických produktů z obchodu. Využijete totiž suroviny, které máte už dozajista doma. Proč alobal do nádržky Vyrobte si alobalové koule a do 5 minut po vhození do nádržky uvidíte uspokojivý výsledek. Odtrhněte si tak 3 až 5 kusů alobalu a vyrobte z nich smáčknutím pevné kuličky o průměru 3 až 5 cm. Potom sejměte poklop záchodové nádržky a vhoďte do vody alobalové koule. Při prvním použití je nechte ve vodě působit 5 minut. Díky chemické reakci a látkám, které alobal vypouští do vody, bude nejen vaše nádržka, ale i toaleta bez nehezkých skvrn a s náležitým leskem. Podívejte se na video: Další účinné směsi proti nečistotám i zápachu na WC Smíchejte ve velké míse 1 lžíci jedlé sody, 1 lžíci pracího prášku a 3 lžíce octa. Vše důkladně promíchejte a nechte dokonale rozpustit. Výhodou této směsi je, že s ní můžete s přehledem vyčistit nejen vnitřek toalety, ale i záchodové prkénko. Nakonec vnitřek toalety očistěte štětkou a spláchněte. Vnější stěny a prkénko osušte papírovými utěrkami. Jedlá soda i ocet jsou velkými pomocníky při čištění toalety. Zdroj: shutterstock.com Mix z jedlé sody a soli Dalším skvělým čistidlem na toaletu je kombinace jedlé sody a soli. Smíchejte 100 g hrubozrnné soli, 10 g jedlé sody se 100 ml vody a vytvořte si hladkou směs. Následně směs naneste na vnitřní stěny mísy a nechte alespoň hodinu působit. Nejlepší variantou je nechat tento čistič působit přes noc do dalšího dne. Pak už jen stěny dočistěte záchodovou štětkou a spláchněte. Zbavíte se tak veškerých nevzhledných žlutých skvrn, vodního kamene i případného zápachu. Vystačíte si i s obyčejným octem Na čistou toaletu bez bakterií můžete s přehledem použít i obyčejný ocet. Má totiž výborné čisticí účinky. Nalijte do nádoby 1 l octa, přiveďte jej k varu a následně jím polijte stěny toalety. Nechte alespoň hodinu působit a dočistěte běžným způsobem. Česnek je kromě jiného perfektní dezinfekční prostředek, který lze využít i očistě toalety. Zdroj: Shutterstock Využijte sílu česneku Česnek je kromě jiného perfektní dezinfekční prostředek, který lze využít i k očistě toalety. Pomůže vám zbavit se nejen skvrn, ale i všech nebezpečných mikrobů, které by se vám mohly rozšířit i na další místa v bytě. Jednoduše vhoďte dvakrát týdně do mísy oloupaný stroužek česneku a nechte ho tam přes noc. Ráno spláchněte a máte vydezinfikováno. Čtěte také: Většina Čechů pere prádlo špatně. 5 věcí, které ničí prádlo i vaše zdraví Čtěte také: Jak provonět toaletu a neutratit majlant v drogerii: Použijte obyčejnou sůl Zdroje: www.adbz.cz, www.nasdum.eu, www.newsy-today.com