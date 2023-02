Obyčejný alobal dokáže zrychlit domácí internet. Jak?

Ve světě, kdy je takřka již všechno online, se bez internetu jen těžko obejdeme. Často nestačí jen mít internet, ale z mnoha důvodů potřebujeme rychlý internet. Zkuste domácí internet zrychlit pomocí malého triku s alobalem. Poradíme vám, jak to na to krok za krokem.

Rychlý internet je dnes ve většině domácností již samozřejmostí. I z toho důvodu, že se bez něj většina z nás takřka neobejde. Ať už jej potřebujete kvůli práci, hledání informací, děti kvůli škole a vzdělávání. Ne vždy ale běží tak rychle, jak má, anebo je potřeba. Nebo se rovnou při větší zátěži zasekne. Jak z toho ven? Existuje pár triků, jak domácí internet zrychlit. Pojďte se na ně podívat.

Kontrola místa

Nejprve je dobré si uvědomit, kde budete internet využívat. Podle toho také umístěte router. Pokud by byl od počítače příliš daleko, signál by se zmenšoval, což by mělo neblahý vliv i na rychlost internetu. Snažte se mít tedy ideálně router v místnosti, kde internet používáte, nebo alespoň v bezprostřední blízkosti. Pokud máte větší byt nebo patrový dům, zkuste najít místo přesně uprostřed, aby router mohl posílat signál, kam má.

Rychlost internetu můžete ovlivnit i vhodným umístěním routeru. Zdroj: shutterstock

Kontrola využití

Nebývá to časté, ale nic není nemožné. Může se stát, že se k vašemu routeru připojil někdo cizí, podařilo se mu prolomit heslo, nebo jste mu ho v minulosti jednoduše řekli a zapomněli na to. Čím větší množství zařízení čerpá signál, tím pomalejší internet je, zvlášť, když kapacita vaší přípojky není bezedná. Není tedy od věci čas od času heslo pro jistotu změnit. Nezapomeňte si jej ale řádně zapamatovat.

Jak pomůže alobal?

Pokud připojujete k počítači internetový kabel, může vám ke zrychlení internetu výrazně pomoci použití alobalu. Jak to funguje se dozvíte na videu:

Připravte si alobal. Čím silnější a pevnější alobal, tím lépe. Všimli jste si někdy, že se prodávají alobaly o různé tloušťce? Samozřejmě efekt bude mít i použití klasického kuchyňského alobalu, pokud ale použijete ten silnější, který je určený ke grilování, výsledek bude lepší.

Odtrhněte kus alobalu, přeložte jej a drát s koncovkou, která se připojuje k počítači, zabalte do alobalu tak, aby koukala ven jen plastová koncovka. Ideální je zabalit do aluminiové fólie celý drát, záleží ovšem, odkud kam až vede.

S rychlejšímu internetu stačí karton a kus alobalu. Zdroj: shutterstock

Alobal a wifi

Poměrně frekventovanější je dnes již bezdrátový signál, který je zajištěn routerem. I když jste jej umístili správně, lze jeho signál vylepšit. Potřebujete k tomu silnější alobal a obyčejný papírový karton. Router pravděpodobně nemusí vysílat signál do všech směrů, ale jen tam, kde jsou pokoje a potřeba internetu. Ustřihněte tedy karton o velikosti klasické stránky A4. Obalte jej do alobalu a umístěte jej těsně za krabičku routeru. Tak můžete sami korigovat, kam a jakým směrem bude signál vysílat. Navíc tento trik pomůže signál zvýšit a zrychlit.

