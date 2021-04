Vyrobte si alobalové koule a hoďte je do pračky. Nahradí prášek a zjemní prádlo

Stává se vám, že i po vyprání se na vašem oblečení vyskytnou žmolky, kočičí chlupy a další nečistoty? Nemusíte měnit pračku. Stačí, když do ní vložíte alobalové koule.

Tajemstvím alobalu, který se přidává do bubnu pračky, je likvidování elektrostatické elektřiny. To znamená, že na prádlo by se následně neměly lepit nečistoty, prach či žmolky, které často po vytažení vidíme, zejména na černých kusech textilií.

Co potřebujete:

Budete potřebovat dvě nebo tři koule, které si vyrobíte z normálního alobalu, který koupíte v obchodě. Použijte asi 300 cm fólie a co nejvíce ji zmačkejte do tvaru koule. Začnete od rohů, které přeložíte do středu. Utlačte ji co nejtěsněji, aby ven netrčely žádné háčky, které by se mohly zachytit za oděv. Ten by kouli mohl uvolnit. Koule by měla mít průměr kolem pěti cm.

Koule by měla mít průměr kolem pěti cm. Zdroj: Patty Chan / Shutterstock.com

Bez zbytků prášku a žmolků

Nyní koule vložte do pračky společně s oblečením. Při testu uživatelé nepoužívali žádný prací prášek a stejně alobalové koule prádlo vyčistily a bylo, podle nich, jemné. Pokud se chcete zaměřit čistě jen na odstranění žmolků ze statické elektřiny a nevadí vám používání pracího prášku či aviváže, vyhýbat se jim nemusíte. (Zdroj: www.thesun.co) Alobalové koule totiž dokáží odstranit i zbytky pracího prášku, který často najdeme na černém oblečení. Ten může dráždit citlivou kůži lidí s ekzémem.

Alobal do sušičky

Pokud máte sušičku, alobalové koule vám skvěle pomohou. Statickou elektřinu odstraní téměř zázračně. Prádlo vložte do sušičky, přidejte k němu tři alobalové koule a pusťte program. Žmolky, ale také „přilepené" ponožky k ostatnímu oblečení, už nebudou otravovat život.

Bez obav z poničení

Koule můžete používat až šest měsíců. Není nutné je ihned vyhazovat. Také můžete použít stejné jak do pračky, tak také do sušičky. Nemusíte se bát, že alobalové koule poškrábou buben pračky. Pokud je chcete přidávat i k jemnému prádlu, raději je ale vložte do ochranné sítě. Bavlněné a sportovní oblečení nebo ručníky však nedeformují. (Zdroj: purity.designuspro.com)