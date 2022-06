Co teď udělat s aloe: Jak ji pěstovat venku a jednoduše ji namnožit v banánu

Jestliže máte doma aloe, patří vám plusové body, neboť se jedná o pěknou, ale i dobře využitelnou rostlinu v různých směrech. Co s ní nyní provést, jak ji namnožit a letnit venku?

První pomoc na spáleniny či říznutí, to je aloe vera! Lidé jí ve svých domovech pěstují zejména pro tento účel, ale část obyvatel si ji hýčká jen tak na okrasu a není se čemu divit, protože to žádná ošklivka rozhodně není!

Aloe vera

Aloe vera je vytrvalý stálezelený sukulent, který pravděpodobně pochází z Arabského poloostrova. Nyní se vyskytuje po celém světě tam, kde má pro žití ty správné podmínky. Po tisíce let je využívána aloe jako léčivka, hojí rány a popáleniny, je silně projímavá, snižuje hladinu cukru v krvi, využití nachází i v zubním lékařství. Výčtem kladů této rostlinky bychom mohli pokračovat dál a dál, ale dnes se zaměříme na něco trochu jiného.

Aloe vera v létě můžete bez obav letnit. Zdroj: Nevada31 / Shutterstock.com

Zálivka

Pokud jste notorický zalévač, u aloe přišlápněte brzdu. Uvědomte si fakt, že se jedná o tropickou rostlinu, která je zvyklá na pořádné teplíčko a sucho. Chodíte s konývkou okolo kytek jednou týdně? Zalijte i aloe, ale opravdu malým množstvím vody. Samozřejmě záleží, kde se rostlina nachází, jak je velká, v čem je zasazená apod. Když na ni jednou za čas zapomenete, rozhodně se nic nestane. Aloe vydrží v pohodě měsíc bez zalití.

Při letnění na balkoně nebo zahradě jí dopřejte vody trošku více. Nejste-li si jistí, zda rostlinu zalít, sáhněte prstem (jedním článkem) do substrátu. Vlhká zemina? Ještě se zalitím vyčkejte. Suchá zemina? Vodu do květináče krůpněte. Nevíte? Raději s vodou počkejte, protože nejčastější úhyn aloe je právě z přemokření. Plyne z toho jediné – zalévat málo a občas zapomenout. Určitě si množství vody a periodu zalévání časem sami "vychytáte".

Přihnojení aloe

V jarních měsících můžete vyměnit vrchní vrstvičku půdy. S nástupem teplého počasí můžete rostlinu přihnojit minerálním hnojivem, které obsahuje vyšší množství draslíku. Po létě po hnojivu už nesahejte, nechte rostlinku odpočívat.

Namnožit aloe si můžete několika způsoby. Zdroj: Shutterstock

Množení aloe

Namnožit aloe si můžete několika způsoby:

Nová rostlina - aloe si dost často pro vás chystá miminka, která se zjeví v květináči. Je to nejideálnější způsob množení. Z listu – celý list odřízněte u kořene a nechte nejméně 3 dny zavadnout. Ořezaná rána se musí zacelit, než provedete další krok. Dalším krokem je zasazení přímo do hlíny a následné zalití. Z listu pomocí banánu – odřízněte list u kořene a zasaďte bez zasychání rány do kusu banánu, který následně zahrabejte do hlíny. Zdá se to zvláštní postup, ale máme to vyzkoušené a banán skutečně skvěle funguje jako stimulant a výživa nové rostlinky aloe. V tomto případě ale nesmíte rostlinu zalévat, opět nejméně 3 dny, ale klidně i déle.

Použitý substrát by měl skvěle odvádět vodu (například dvě části písku s jednou částí kompostu nebo ve stejných dílech perlit – písek – kompost). Květináč musí disponovat drenážním otvorem, aby odtékala přebytečná voda. Přes otvor dejte kamínek, perlit nebo kávový filtr.

Letnění aloe

Jak už jsme psali v úvodu, aloe je sukulent, který má rád sluníčko. V našem podnebí lze rostlinu bez problémů letnit, ale nějaká svá pravidla to samozřejmě má. Na sluníčko by si měla zvykat postupně. Myslete také na to, že by rostlina neměla být přes poledne na přímém slunci, to jsou sluneční paprsky nejsilnější. Vymyslete jí takový letní prostor, kde jí bude dobře, tedy bez zbytečného průvanu a pobytí pár hodin v poledne v polostínu.

