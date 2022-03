Jak pečovat o aloe, aby vám vykvetla: Rozhodující je květináč

Aloe vera zažívá boom! Mnozí z nás ji používají na krásu i bolístky. Nejlepší je mít ji doma po ruce a s radostí se kochat nejen všemi jejími blahodárnými účinky, ale i její krásou. Kvetoucí aloe je v našich podmínkách spíše raritou, ale můžeme se o to pokusit. Někdy stačí jen málo.

Aloe vera

Tahle suchomilná sukulentní rostlina patří mezi absolutně nenáročné pokojovky a její pěstování opravdu nevyžaduje žádné zvláštní úsilí. Většinou každý z nás obdivuje její atraktivní listy, které nás leckdy zachrání při menším zranění či kosmetické nesnázi, a to díky svým obšírným léčivým účinkům.

Jak pěstovat oblíbenou Aloe vera

Aloe vera je v podstatě divoká rostlina, která roste především ve volné přírodě v tropických a subtropických oblastech Afriky a Střední Ameriky. Často ji potkáte i na mnoha místech Kanárských ostrovů a Západní Indie, kam byla kdysi dovezena kvůli komerčnímu pěstování.

Aloe vera nesnáší jakékoliv nadbytečné přemokření. Dopřejte jí proto písčitou půdu, která po zálivce dobře odvádí vodu. Zdroj: shutterstock.com

Prvotní je světlo

Běžně v přírodě rostlina zvládá plné slunce, ale v interiéru je pro ni nejdůležitější co nejsvětlejší stanoviště bez přímého a prudkého slunce. Především na jaře by to mohlo způsobit zbytečné zhnědnutí konců listů.

Hlavně žádné bažiny!

Aloe vera nesnáší jakékoliv nadbytečné přemokření. Dopřejte jí proto písčitou půdu, která po zálivce dobře odvádí vodu. Vyhněte se vlhké a těžké půdě. Nejvhodnější je směs zeminy pro pokojové rostliny a písku. Vytvořte pro rostlinu na dně i drenážní vrstvu, umožní rychlý odtok nadbytečné vody.

Nejenže vám přemokřená aloe začne strádat, ale určitě vám ani nevykvete. Proto vždy aloe zalévejte pouze tehdy, když je až do hloubky dostatečně vyschlý substrát. Platí pravidlo, že během léta můžete zalévat o něco častěji, naopak během vegetačního klidu by měl být přísun vody minimální.

Už jste někdy květ aloe viděli?

V první řadě se nejprve na rostlině v paždí objeví drobný puk, který se postupně vytáhne v dlouhý stvol. Když se roztáhne, květy mají červenou barvu. Květ je opravdu vzácnost, ale s malým trikem se ho možná dočkáte.

Trik v hibernaci ovlivní vznik květu

Sezóna zimního klidu je jedním z významných faktorů, které naprosto ovlivní kvetení aloe. Ne vždy se to povede, je to taková malá vzácnost. Použijte malý trik! Dejte během zimy aloe do místnosti s teplotami okolo 15 °C. Šanci na květ tak znásobíte.

Aloe se obejde i bez hnojení

Mnohem lepší variantou je, když aloe včas přesadíte. Bez hnojení je jí docela fajn, ale malý květináč jí bere svobodu k růstu. Použijte vždy čerstvou zeminu pro sukulenty.

Nejvhodnější je rostlině dopřát změnu ve chvíli, kdy jí začnou kořeny prorůstat odtokovým otvorem v květináči. Zdroj: shutterstock.com

Aloe pokvete, když jí dáte prostor

Aloe docela rychle roste a bez dostatečně velkého květináče vám určitě nepokvete. Neměl by být ani příliš velký, ani příliš malý, ovlivní to způsob dalšího růstu. Ve velkém květináči porostou rostlině další nové listy, malá nádoba ji naopak utlumí. Obvod květináče pak volte jen o jeden až dva centimetry větší, bude to bohatě stačit.

Kdy aloe přesadit

Nejvhodnější je rostlině dopřát změnu ve chvíli, kdy jí začnou kořeny prorůstat odtokovým otvorem v květináči. O přesazení si také říká, když začne po zálivce pravidelně příliš rychle vysychat. Je to známka toho, že půda je hojně prokořeněná.

