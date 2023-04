Aloe má nádherné květy: Jak to udělat, aby vykvetla i ta vaše? Podívejte se

Aloe je subtropická rostlina, která však poměrně dobře i v květináči. Tato dobře známá léčivá rostlina patrně pochází z Arábie, ale hojně se vyskytuje v Mexiku, Indii a celé Africe. Dužnaté listy aloe jsou zajímavé, ale ještě zajímavější jsou její květy. Jak to udělat, aby i vaše aloe kvetla?

Zdroje: ibuilder-sk.techinfus.com, www.nkz.cz, chalupari-zahradkari.cz

Listy a květy exotické aloe

Aloe vera a další druhy aloe jsou oblíbené pokojovky, které zdobí svými dužnatými listy. Jsou nesmírně nenáročné a milují slunce i sucho. Aloe je především léčivka. Její dužnaté listy plné gelovité hmoty se používaly už ve starém Egyptě i antickém Řecku a Římě.

Květy nejsou ničím významné, jsou jen velmi krásné a pouštní rostlině dodají ještě na exotičnosti. Bohužel v domácích podmínách kvetou aloe jen výjimečně.

Jak pěstovat aloe?

Aloe je nenáročná rostlina a pokud se jí u vás nedaří, pak se o ni asi příliš intenzivně staráte. Potřebuje především hodně slunce i tepla, přemíra vody jí vyloženě vadí. Proto je vhodné pěstovat ji v dobře propustné půdě, respektive víc písku, než zeminy je pro ni ideální.

Tento sukulent potřebuje jen opravdu málo vody, pokud na aloe zapomenete, je to lepší, než když ji budete zalévat často. Přežije i týdny a měsíce bez vody, v nouzi nejvyšší jí oschne list.

Aloe vera gel poslouží v mnoha případech, například k výrobě přírodního mýdla. Zdroj: Nevada31 / Shutterstock.com

Kvetení aloe

Aloe můžete běžně vidět kvést ve Středomoří a dalších jižních destinacích. Rostlina vytvoří dlouhý květní stonek, na jehož konci se objeví množství trubkovitých květů, které postupně rozkvétají a vytvoří palici plnou barevných kvítků. Barva květu se různí podle druhu od kanárkově žluté po oranžovou či lososovou až po rudé varianty. Také bohatost květu je různá. Některé tvoří až kulovitou palici, jiné kvítky jsou rozmístěny ve větších odstupech a působí víc jako štětka.

Aloe kapská (Aloe ferox) Zdroj: Hansie Oosthuizen / Shutterstock.com

Zpravidla kvetou jen rostliny starší čtyř let. Květy se stvoří sporadicky na jaře, ale i jindy během roku, kdy má rostlina často víc vláhy než jindy v sezoně. Říká se, že rostlina kvete jednou za sto let, ale to samozřejmě není pravda. Jen to poukazuje na fakt, že se květy objevují nepravidelně a výjimečně, pokud jim k tomu nevytvoříte podmínky.

Rostlina květy totiž k množení nepotřebuje. Tvoří množství odnoží, ze kterých vyrůstají nové sazenice po celý rok. Jejich oddělení a přesazení je velmi jednoduché a rostlina se tak jednoduše šíří dál do svého okolí bez potřeby květů, plodů a následného rozšíření semen.

Jak aloe ke kvetení pomoci?

Jak aloe podpořit v kvetení? Podívejte se ve videu:

Jaké podmínky můžete doma vytvořit aloe, abyste ji vybudili ke kvetení? Neznamená to sice, že vždy bezpodmínečně pokvete. Jak už bylo řečeno, květy jsou víceméně vzácné. Nicméně aloe potřebuje dostatečně dlouhé období odpočinku. Během zimy jí vyhovují teploty mezi 10 a 15 °C.

Nezbytné je nejen dostatečné oslunění, ale také suchý vzduch. Vlhko aloe ze svého původního prostředí nezná a nevyhovuje jí. Nechávejte květináč vždy dobře proschnout před další zálivkou, neroste ji. Pokud jí chcete pomoci do květu, můžete použít jednou za měsíc hnojivo pro sukulenty.

Aloe stromkovitá Zdroj: Roger de la Harpe / Shutterstock.com

Dalším a posledním kritériem pro podporu kvetení je dostatek místa. Jak už bylo řečeno, aloe si neustále vytváří množství odnoží a díky tomu i vlastnímu růstu může trpět v květináči nedostatkem místa. Přesaďte rostlinu, když začíná prorůstat ven, případně odstraňujete odnože a zasaďte je do jiného květináče.