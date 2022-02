Chcete namnožit aloe? Zasaďte ji do banánu. Výsledek bude úžasný

Ostré zelené listy aloe vera, ve kterých se skrývá hotový lék, si klidně pěstujte a množte doma. A skvěle vám při tom pomůže banán.

Aloe vera pochází pravděpodobně z Afriky, odkud se rozšířila do celého světa. Tato rostlina je nejen zajímavá a dekorativní pokojovka, ale je vyhlášená i svými blahodárnými účinky. Sukulentní trvalka může dorůst do výšky 30 až 50 cm a svým vzhledem se velice podobá kaktusům. Aloe je tvořena listy, které se k okrajům zužují do ostré špičky a rostou do tvaru hvězdice. Mají světle zelenou barvu a na okrajích se nacházejí špičaté zoubky. Květy jsou pak podle konkrétní odrůdy bílé, krémové nebo červené.

Aloe je nenáročná na péči

Velkou výhodou aloe vera je, že se o ni nemusíte moc starat. Stačí ji během roku zalévat tak jednou za týden, v zimě je možné množství zálivky i podstatně snížit. Jen ji zbytečně nepřelijte, její listy by zhnědly. Bude vám vděčná za polostín, ale neznamená to, že ji máte umístit na tmavé místo. Naopak světlo vyžaduje. A pozor, je velmi citlivá na mráz a průvan.

Banán působí jako urychlovací hnojivo, a tak bude postupně hnědnout a rozkládat se. Zdroj: shutterstock.com

Aloe si množte sami

Proč si zbytečně kupovat novou květinu, když si ji můžete doma namnožit sami?! Nejen pro sebe, ale budete mít třeba i pěkný dárek pro přátele. Obvyklým způsobem je kořenění ve sklenici s vodou, do níž vložíte mladou oddělenou rostlinku, která časem pustí nové kořeny. Ovšem celý tento proces je zbytečně zdlouhavý, a ne vždy účinný. Máme pro vás tip, který je mnohem jednodušší.

Zasaďte aloe do banánu

Nejprve odřízněte vyzrálý vrcholový řízek z vaší rostliny, to znamená růžici se zdravými listy. Jeden den ji nechte zavadnout položenou na vzduchu a následný den ji můžete zasadit. Podle počtu sazenic si připravte stejný počet banánů. Zvolte ty krásně vyzrálé žluté a bez skvrn na slupce.

V místech uprostřed slupky každého banánu vyřízněte malý čtverec. Vznikne vám otvor, do kterého řízek aloe zasadíte. Vykrojenou část slupky celou odstraňte, aby měla rostlina dostatečný prostor. Lžičkou udělejte i důlek do dužiny banánu, abyste rostlinu při vkládání zbytečně nepoškodili. Banán s aloe položte na tácek, aby měla kam odtékat šťáva. A můžete se těšit, jak se rychle aloe uchytí a vytvoří nové kořeny.

Proč banán

Banán působí jako urychlovací hnojivo, a tak bude postupně hnědnout a rozkládat se. Možná si říkáte, že vás navštíví octomilky či jiná havěť. Snadno tomu zabráníte, když vše přikryjete sítěným poklopem. Jakmile banán docela zhnědne, opatrně ho rozloupněte a uvidíte velké množství nových kořínků. Lehce je očistěte od dužiny a novou sazenici zasaďte do substrátu smíchaného s pískem. Aloe se velmi brzy rozroste.

Akce dva v jednom

Jestli se nechcete zdržovat přesazováním z banánu do substrátu, udělejte obě akce najednou. Zasazenou aloe do banánu vložte rovnou do květníku s připraveným odpovídajícím substrátem. Chce to jen rovnou větší květník, aby se vám tam banán vešel.

Aloe pomůže i s kvalitou vlasů a nehtů. Zdroj: shutterstock.com

Léčivé účinky

Aloe vera obsahuje obrovské množství účinných látek. Jedná se o vitamíny (A, C, E, ale také B12), minerály (hořčík, zinek, vápník, draslík či mangan), aminokyseliny, glykosidy, trávící enzymy, saponiny, antrachinony a další látky, které dokáže lidské tělo velmi ocenit. Aloe vera je skvělá na hojení odřenin a popálenin. Konkrétně se jedná o šťávu, kterou vymačkáte z listů. Gel je také vhodný k léčbě mnoha kožních onemocnění, ekzémů a akné.

Aloe je užitečná i při zažívacích problémech jako je pálení žáhy nebo průjmy. Oceníte ji při léčbě žaludečních vředů a mnohých střevních obtížích. Potlačuje virové infekce, posiluje imunitu i správnou látkovou výměnu a podporuje funkci jater a slinivky břišní. Aloe pomůže i s kvalitou vlasů a nehtů. A v případě, že máte nějaké potíže s dásněmi? V této oblasti je aloe naprosto vyhlášená svým urychlením léčby. Jen vše opatrně.

Gel z aloe je vhodný také k léčbě mnoha kožních onemocnění, ekzémů a akné. Zdroj: shutterstock.com

Při nadměrném užívání se účinky aloe vera mohou změnit na negativní. Ve větším množství mohou být některé látky obsažené v rostlince, toxické pro tělo a nebezpečné. Proto užívejte toto přírodní antibiotikum s mírou a nejlépe po poradě s odborníkem.

