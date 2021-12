Alternativy za vánoční stromek: Možná vypadají šíleně, ale rozhodně stojí za to

Patříte mezi ty, které už omrzel klasický vánoční stromek? Máme pro vás pár skvělých inspirativních tipů a zajímavé alternativy. Pojměte letos Vánoce netradičně, stačí k tomu pouze dávka kreativity a odvážné šikovnosti.

Důvodů, proč si dopřát změnu a tradiční vánoční stromeček letos vynechat, je hned několik. Jednak jsou alternativní podoby tohoto symbolu Vánoc už několik let velkým trendem, a zároveň přinášejí do vánoční klasiky nejen originalitu, ale i jistou porci inovace.

Výhody alternativních stromků

Pro většinu lidí jde především o možnost dopřát si stromeček bez negativního dopadu na životní prostředí. Pokud nemáte přístup k tuzemským stromkům z prořezávek běžného lesního porostu, tak většinou nakupujete stromečky na tradičních prodejních místech. Většina takto prodávaných stromků k nám však putuje ze severu, zejména z dánských plantáží. A navíc? Monokulturní pěstování a používání pesticidů přírodě zrovna moc nesvědčí.

Pojměte výrobu přírodního vánočního stromku jako bezva předvánoční aktivitu a zapojte do ní celou rodinu. Zdroj: profimedia.cz

Máte ultra malý byt? Tak to je přesně pro vás. Anebo do domácností bez malých dětí, jejichž rozzářené oči na Štědrý večer jsou většinou hlavní motivací, proč klasické stromky kupovat. Ať už se pro změnu rozhodnete z jakéhokoli důvodu, anebo si jen chcete doplnit tradiční vánoční výzdobu, určitě vám alternativní nápady udělají radost a pohrajete si.

Ozdobte žebřík

Má ho doma snad každý. Vytáhněte štafle z úklidové komory či z garáže a proměňte je ve vánoční stromeček. Pokud štafle aktuálně nepotřebujete při malování bytu, či pro jiné dlouhodobé účely, můžete tuto standardní pracovní pomůcku využít jako moderně zajímavou dekoraci vašeho domova. Nic moc k tomu nebudete potřebovat, postačí vám jen jistá dávka kreativity. Žebřík atraktivně omotejte světýlky a zavěste vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Na vrch žebříku nasaďte hvězdu a netradiční dřevěný stromeček máte hotov. Těšte se na reakce návštěv! Budou opravdu zajímavé.

Vytáhněte štafle z úklidové komory či z garáže a využijte je jako vánoční stromeček. Zdroj: profimedia.cz

Zužitkujte větve a klacíky

Pojměte výrobu přírodního vánočního stromku jako bezva předvánoční aktivitu a zapojte do ní celou rodinu. Bude to určitě fajn hravá zábava pro všechny. Co všechno budete k výrobě dřevěného stromečku potřebovat? Naprosto poslouží všechno, co vás zaujme na procházce přírodou jako budoucí ozdoba, a především nasbírejte zpod stromů pár popadaných dřívek a větví různé délky. Když je doma očistíte, uprostřed provrtáte a postupně je budete nasouvat na tenčí železnou tyčku, vznikne vám nádherný stromeček. Samozřejmě je potřeba dodržet pravidlo navlékání od nejdelších větviček zespod po ty nejkratší směrem nahoru. Takový dřevěný stromeček z dřívek můžete vyzdobit jako klasický vánoční stromek různými vánočními ozdobami, koulemi či řetězy, anebo přírodními ozdobami, které si vyrobíte z nasbíraných přírodních krás, které jste si přinesli z procházky. Pusťte svou fantazii na špacír.

Stromek může mít nejen klasický, ale i spirálovitý tvar. Vše je jen na vaší kreativitě a šikovnosti. Zdroj: profimedia.cz

Stromek z popílených dřev

Skládací dřevěný stromek z popílených dřívek dokáže hravě vyrobit každý šikovný kutil. Je to prostě „hračka“. Postup výroby je podobný jako u vánočního stromečku z nasbíraných dřívek. Rozdíl je v tom, že tento typ stromku vyžaduje, aby byly dřevěné laťky rovné a měly stejnou tloušťku. Pak už jen stačí připravená dřívka navléknout podle délky na středovou osu a je to. Stromek může mít nejen klasický, ale i spirálovitý tvar.

Jste milovníci vína? Udělejte si stromek z vinných zátek

Dřevěný stromeček je možné vyrobit z čehokoliv a nemusí to být pouze z klasického dřeva. Zajímavou alternativou mohou být korkové zátky. Snadno je na sebe pomocí lepidla navrstvěte do jehlanového tvaru a máte stylový stromeček ala „korek“. Jeho vrchol pak jen ozdobte hvězdou či vánoční mašlí. Netradiční korkový stromeček zaručeně potěší oko nejen milovníků vína, ale i příznivců bláznivých nápadů.

Všechno, co vás zaujme na procházce přírodou, snadno poslouží jako budoucí ozdoba. Zdroj: profimedia.cz

Mlsáte nanuky? Nevyhazujte z nich dřívka!

Tak tohle je opravdu vizuální bomba! Velmi netradiční, ale zároveň takový vánoční stromek, který zaujme každého a vy se u toho super odreagujete od vánočního shonu. Jeho výroba je nenáročná. Stačí, když si z tvrdého papíru uděláte jehlanovou maketu a po jejím obvodu budete lepením dřívka od nanuků postupně vrstvit přes sebe tak, abyste lepili jakoby „došky“. Vznikne vám tak skutečně originální dřevěný stromeček, který můžete dozdobit zajímavou hvězdou či vločkou v jeho samotné špici.

