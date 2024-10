New Africa / Shutterstock

Kolíčky na prádlo jsou samozřejmost, kterou najdeme v každé domácnosti. I když většinu prádla mnozí suší v sušičce, zvláště letní dny jsou ideální pro osvěžení oblečení přirozeným způsobem. K tomu ale potřebujeme prádlo na šňůru upevnit. Kolíčky ale podle některých nejsou tou ideální volbou.

Ať už jsou dřevěné, nebo plastové, mohou kolíčky na prádlo podle anglických hospodyní způsobit více škody než užitku, hlavně v případě, kdy je použijeme ve větším množství a neopatrně. Zaměřit bychom se přitom měli hlavně na jemné tkaniny a přírodní materiály, které jsou k poškození přece jen náchylnější, než umělá vlákna.

Několik dalších zajímavých triků pro domácnost poradí youtubové video od 5-MINUTE REPAIR:

Zdroj: Youtube

Po stopách kolíčků...

Co bychom tedy měli přehodnotit a hlavně proč? Připevněním prádla kolíčkem zanechává na tkaninách zbytečné stopy, kterých se často následně zbavujeme jen velmi těžko. Proto si při koupi kolíčků dejte dobrý pozor na jejich sílu, tedy na to, jak pevně budou oblečení nebo jiný domácí textil tisknout. Jde o to jej udržet na šňůře, ale zároveň zabránit zbytečné deformaci, v tom nejhorším případě i trhlinkám.

Těžké rozhodnutí

Když už budeme chtít přes to všechno kolíčky přece jen používat, jaké bychom měli vybrat? Každý materiál má svoje pro a proti, a tak se asi jen těžko můžeme rozhodnout pro ideální variantu.

Zatímco plastové kolíčky pod slunečními paprsky postupně křehnou a mohou praskat, čímž vzniknou ostré hrany, jež poškodí prádlo, ty dřevěné zase snadno přijímají vlhkost, čímž se zpomaluje schnutí tkaniny a může postupně blednout. V každém případě je třeba místa opatřená kolíčky mnohem pečlivěji a déle prožehlovat, čímž se dále materiál oblečení poškozuje.

close info Profimedia zoom_in Plastové kolíčky na slunci křehnou a mohou prádlo poškodit

Barevné změny neodstraníme

Jistě jste si všimli, že delší pobyt prádla na šňůře může vést k blednutí barev. Proto je téměř pravidlem, že barevné prádlo venku věšíme otočené na rub. Přesto se může stát, že se barevné změny projeví i na lícové straně oblečení, zatímco místa pod kolíčky zůstanou v původním odstínu. Jestliže se nám otlaky většinou podaří zlikvidovat žehličkou, na barevné změny bude každá rada drahá. Proto jim raději předcházejme.

Jak na prádlo bez kolíčků?

Dobrá, nebudeme tedy používat kolíčky, ale jak udržíme prádlo na místě i v mírném větru? Jde to, když si pořídíme více ramínek (v mnoha obchodech s oblečením je nabízejí zdarma), a prádlo budeme sušit přímo takto zavěšené.

Nejen že se vyhneme zbytečnému žehlení, protože se prádlo krásně vyvěsí a zformuje, ale hlavně se zbavíme problémů s kolíčky. Těmi můžeme jen přidržet na místě samotné ramínko.

Vezměte ven sušák

Další možností je umístění prádla na sušák, jako byste to udělali v domácnosti. To má navíc další velkou výhodu, že můžete prádlo sušit přesně na tom místě, kam právě svítí sluníčko, a naopak citlivé kusy raději přemístíte do stínu.

Zajímavý trik pro dražší kusy

Kdo by se ale kolíčků z jakýchkoliv důvodů zkrátka nechtěl vzdát, má stále ještě jednu možnost: Našijte si opatrně na spodní stranu oblečení malé kousky látky, jakási poutka, za něž následně prádlo na šňůru kolíčky připevníte.

Je zřejmé, že jde o řešení hlavně pro citlivější a dražší kusy oblečení, ale určitě se to vyplatí. Zbytek prádla, jako jsou běžné kalhoty, sukně a podobně, přichyťte za horní lem a jen tak, aby bylo prádlo zajištěno. Čím menší bude kontakt kolíčku s oblečením, tím lépe.

Myslete i na planetu

Při výběru metody sušení prádla nejde jen o samotné kousky, které by vám mohly z šatníku zmizet dříve, než čekáte, ale ve výsledku se jedná také o úspory, které zaznamená celá planeta. Menší spotřeba plastů, méně vyhozeného oblečení, menší spotřeba energie na výrobu… Stojí za to začít sám u sebe.

Zdroje: www.express.co.uk, www.nottinghampost.com, www.dailyrecord.co.uk