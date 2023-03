Uschla vám anturie? Díky těmto trikům ji ještě zachráníte!

Exotické anturie neboli toulitky nemusíte obdivovat jen v uvázané kytici, můžete ji mít doma i jako atraktivní pokojovku, protože její pěstování zvládne úplně každý.

Anturie neboli toulitka

Původním domovinou této krásky je oblast Mexika a Jižní Ameriky, kde rostou tyto rostliny i na stromech. Její spodní listy postupně odumírají a vzniká krátký kmínek, ze kterého vyrůstají dužnaté kořeny, které rostlinu v přírodě upevňují.

V současné době si můžete pořídit anturii i jako pokojovou rostlinu, která každého upoutá svými výjimečnými květy. Často je nazývána jako "mužské štěstí", protože se traduje, že v domě přináší mužům štěstí a úspěch v podnikání.

Pokud této rostlině dopřejete správnou péči, jistě bude náležitou ozdobou vašeho domova. A nelekejte se, kdyby ji náhodou někdy osychaly a žloutly listy či by vypadala na umření, stačí vědět, jak si v těchto situacích s anturií poradit. Důvody mohou být různé.

Dopřejte anturii správnou teplotu

Vzhledem ke svému původu vyžaduje rostlina teplo, proto ji umístěte v místnosti, kde je pokojová teplota kolem 19 až 21 °C. Během zimy, což je doba vegetačního klidu, květině vyhovují teploty kolem 15 až 16 °C. Správnou teplotou ovlivníte její zdravý růst a značně podpoříte kvetení. Jednou z příčin chřadnutí rostliny je nedostatek tepla a častým projevem jsou právě žluté listy.

Toulitku umístěte na světlé místo, ale ne na přímé sluneční paprsky. Zdroj: profimedia.cz

Anturie potřebuje dostatek světla

Přestože potřebuje umístit anturie na světlé místo, přímé sluneční paprsky by jí mohly spálit listy. Výhodnou pozicí je východní nebo severní okno. Pokud máte dojem, že se na listech objevují hnědé skvrny, přemístěte rostlinu na stinné místo, a to především v létě. Anturii nikdy neletněte, spíše ji doma zajistěte nižší než horkou venkovní teplotu.

Substrát jen se správným pH

Zemina, kterou budete na pěstování anturie používat by měla být dostatečně propustná s pH 5 až 6,5. Zhruba od počátku března můžete začít rostlinu dvakrát do měsíce hnojit. Během zimního období, se hnojení vyhněte. Pokud by se na spodní vrstvě listů objevily žluté skvrny, pak s největší pravděpodobností rostlina obdržela příliš mnoho živin, což vede k popálení kořenů.

Adekvátní zálivka

Během léta a v době aktivního růstu zálivkou nešetřete a zároveň pomocí rozprašovače zvlhčujte i listy rostliny. Anturie totiž vyžaduje také vysokou vzdušnou vlhkost. V zimě pak rostlině dopřejte mírnější zálivku. Nikdy však neroste její květy, objevily by se na nich nevzhledné skvrny. Nejlépe zalévejte anturii dešťovkou, anebo měkkou vodou, na tvrdou jsou tyto rostliny velmi citlivé. Jakmile byste květinu zalévali nadměrně, mohlly by jí začít žloutnout listy a zahnívat kořeny.

Jak anturii přesadit

Jestliže vaše anturie bude normálně prospívat, stačí ji přesazovat jednou za 2 roky, a to nejlépe v období od března do října. Vždy použijte adekvátně větší květináč. Pokud bude rostlina chřadnout kvůli plísni a hnilobám v zemině a kořenech, přesaďte ji co nejdříve a využijte cenné rady z videa. Anturie také dobře snáší řez a můžete ji postupně tvarovat.

Anturii stačí přesazovat jednou za 2 roky. Zdroj: profimedia.cz

Pozor na škůdce a choroby

Jednou z nejčastějších onemocnění anturie je houbová choroba, která se projevuje hnědými skvrnami a postupným hnědnutím celých listů. V tuto chvíli nasaďte ochranný fungicid. Listy rostliny také pravidelně kontrolujte před škůdci, jako jsou červci, svilušky a mšice, které je s oblibou napadají. Pokud by se objevili, nasaďte adekvátní prostředky.

