Argylové svetry jsou zpět na scéně a zdá se, že nikdy úplně nezmizely. Tato nestárnoucí klasika, která si získala srdce mnoha generací, opět kraluje zimním šatníkům. A není divu. Tento vzor, inspirovaný skotskou tradicí, nabízí eleganci i hravost a dokáže perfektně sladit styl s funkčností.

Argylový vzor je charakteristický svými kosočtverci a liniemi, které vytvářejí harmonický design. Tato estetika přináší příjemnou dávku nostalgie a zároveň moderní šmrnc. Argylové svetry mají navíc pohodlný střih a kvalitní materiály, jsou skutečně ideální volbou pro chladné zimní dny. Starší generace si tento styl oblíbila nejen pro jeho univerzálnost, ale také pro jeho schopnost oživit každodenní outfit.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Show and Tell knitting – Argylové svetry

Zdroj: Youtube

Jak nosit argylový svetr?

Jedna z největších předností argylového svetru je jeho variabilita. Můžete ho snadno kombinovat s džíny pro ležérní vzhled, nebo ho sladit s kalhotami na venkovní procházky. Když k tomu přidáte teplý kabát a čepici, získáte ideální zimní outfit, který je zároveň elegantní a funkční. Když jste odvážnější, můžete vsadit na odvážnější barevné kombinace, které vzor ještě více zvýrazní.

close info Christina Vartanova / Shutterstock zoom_in Argylový svetr je univerzální volbou, kterou ocení jak muži, tak ženy. Navíc jeho styl zůstane aktuální i v dalších letech, a to chcete, mít v šatníku nadčasový kousek.

Jak vybrat ten pravý?

Při koupi argylového svetru se zaměřte na kvalitu materiálu. Vlna nebo směs s vlnou zajistí dostatečné teplo a zároveň prodyšnost. Důležitá je také volba barvy a vzoru. Pro elegantnější vzhled volte jemné odstíny jako je šedá, béžová nebo tmavě modrá. Pokud se nebojíte experimentovat, sáhněte po červené nebo zelené, které skvěle ladí se zimní atmosférou. Vyplatí se také sledovat velikost, svetr by měl být pohodlný, ale ne příliš volný.

Tento kousek je nejen skvělým doplňkem do šatníku, ale i perfektním dárkem. Vánoce se blíží a co může být lepší než darovat něco, co zahřeje a zároveň potěší? Argylový svetr je univerzální volbou, kterou ocení jak muži, tak ženy. Navíc jeho styl zůstane aktuální i v dalších letech, a to chcete, mít v šatníku nadčasový kousek.

Zdroj: marianne.cz