7 možností, jak použít známou bílou tabletku. Budete překvapeni, co vše dokáže

Aspirin většinou známe jako medikament, který uleví při bolestech hlavy, zánětech a horečce. Tato bílá pilulka má však i další využití. Možná budete překvapeni, co všechno dokáže.

Aspirin je většinou součástí každé lékárničky. Jistě ho znáte i pod názvy Acylpyrin nebo Anopyrin. Vždy se však jedná o stejný lék, který obsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Podílí se na ředění krve a ochraňuje nás před vznikem krevních sraženin. Jedná se také o analgetikum, které tlumí bolest a antipyretikum, jež snižuje zvýšené teploty a horečky. Jenže to není zdaleka vše, co umí. Aspirin se totiž může stát vaším kosmetickým pomocníkem nebo skvělým čističem. Kdy a na co jej lze tedy využít?

Pokud patříte mezi jedince, kterým se opakovaně tvoří ve vlasech lupy, udělejte si občas aspirinovou kúru. Zdroj: shutterstock.com

Zbaví vlasy nepříjemných lupů

Pokud patříte mezi jedince, kterým se opakovaně tvoří ve vlasech lupy, udělejte si občas aspirinovou kúru. Rozdrťte 2 až 3 tablety a smíchejte je s dávkou vlasového šampónu. Směs naneste na mokré vlasy, vmasírujte do pokožky a nechte tak 3 až 4 minuty působit. Následně si vlasy opláchněte a ošetřete běžným způsobem.

Vrátí vlasům sytý odstín

Bílou tabletku můžete použít i k revitalizaci vašich vlasů. Jestliže je máte po slunném létě vybledlé, udělejte si směs z 5 tabletek aspirinu, které rozpustíte ve sklence vody. Aplikujte ji do vlasů, řádně ji vmasírujte do vlasové pokožky a nechte alespoň 15 minut působit. Nakonec vlasy opláchněte a nechte uschnout přirozeným způsobem. Tento postup opakujte obden několik týdnů a budete překvapeni z výsledku. Dočkáte se opět přirozeného a lesklého odstínu vlasů.

Likviduje akné a pupínky

Nevzhledné a někdy i bolavé pupínky netíží jen mladistvé, bývají často i problémem zralé pleti. Aspirin si s nimi však umí hravě poradit, a navíc snižuje zarudnutí a bolest. Veškeré póry vyčistí a váš obličej bude poměrně rychle zahojen a svěží. Vyrobte si čistící a zjemňující masku. Rozdrťte 2 tablety ve 2 lžících vody a přidejte 1 lžičku jedlé sody a 1 lžíci medu nebo 1 lžičku olivového oleje. Naneste na 10 minut na obličej a nechte působit. Poté masku umyjte vlažnou vodou. Kyselina salicylová odstraní vrchní vrstvu kožních buněk z kůže a vyčistí póry.

Ztvrdlé kůži na chodidlech nedá šanci

Vyrobte si pomocí aspirinu změkčovací směs na ztvrdlou kůži na nohách. Rozdrťte si 6 tablet a smíchejte je s půl lžičkou citronové šťávy. Pastu naneste v dostatečném množství na zrohovatělou kůži na patách, zabalte nohu do potravinové fólie a nahřátého ručníku. Po 15 minutách působení sundejte obaly a změklou kůži i mozoly odstraňte pomocí pemzy. Protože bude pokožka krásně změklá, půjde to velmi snadno a čekají vás hladká a hebká chodidla.

Urychlí hojení modřin a červených teček

Pokud vás trápí modřiny, anebo červené tečky, opět vám pomůže aspirinová pasta. Stačí nechat rozpustit 1 až 2 tablety v pár kapkách vody a vzniklou pastou potírat inkriminovaná místa. Díky kyselině acetylsalicylové dojde ke zvýšenému průtoku krve na povrchu pokožky a tím i k eliminaci červených ložisek.

Dopřeje vám jasný pohled přes brýle

Pokud nosíte brýle a často bojujete s jejich zamlžováním, když dochází k rychlému střídání chladu a tepla, vsaďte na aspirin. Udělejte si roztok z ½ tablety a 2 dl vody a brýle do něho na pár vteřin ponořte. Pak je lehce otřete vlhkým hadříkem a na závěr vyleštěte látkovým čistícím ubrouskem.

Pokud nosíte brýle a často bojujete s jejich zamlžováním, vsaďte na aspirin. Zdroj: shutterstock.com

Aspirin to umí i s potem

Lidský pot někdy nadělá dost paseky na oblečení, a to hlavně známé nepříjemné skvrny v podpaží. Na barevné prádlo však nelze použít bělící prostředky, které skvrny z bílého prádla takřka vyzmizíkují. A právě v tomto případě nastává čas pro tabletky aspirinu. Zhruba ve 3 l teplé vody, rozpusťte 2 až 3 tablety a v tomto roztoku nechte zapocené prádlo namočené přes noc. Druhý den prádlo běžně vyperte na náležitý program.

