Aviváž do toalety: Dá se nalít do zásobníku, nebo vyrobit laciný osvěžovač

Všichni chceme používat jen čistou toaletu. Doma, v práci nebo i na návštěvě oblíbené restaurace, jednoduše všude očekáváme čisté toalety bez zápachu. Jak se postarat o to, aby toaleta vždy krásně voněla?

Voňavá toaleta něco stojí

Aby byla i toaleta čistá a voňavá, nezbývá než ji pravidelně udržovat a čistit. Všichni dobře známe agresivní chemikálie, které se běžně dají koupit, ale také se šíří spousta rad o tom, jak přírodními prostředky a za málo peněz udržet dům i zahradu pěkné a čisté. Voňavá toaleta začíná úklidem a končí výběrem vůně.

Zápach ničím nepřekrývejte. Napřed toaletu důkladně ukliďte. Zdroj: file404 / Shutterstock

Než vyberete vůni, toaletu pořádně vyčistěte

Ať už vyberete vůni jakoukoliv, ujistěte se, že kouty či odtoky v koupelně nezapáchají. Nejčastěji pochází zápach z odpadů, podlahy okolo toalety či částí mísy skrytých pod lištou přimontovaného záchodového prkénka. Pokud odtoky dostatečně nevyčistí ani saponáty či dezinfekce, vyzkoušejte použití tablet do septiku. Není potřeba velkého množství, aby „hodné bakterie“ ze septikových tablet zlikvidovaly zapáchající usazeniny v odtoku sprchy, vany či umyvadla. Jestliže je koupelna čistá a zdroje zápachu zlikvidované, pak přišel čas na vůni.

Jak provonět toaletu aviváží?

Produktů, které provoní byt i toaletu, je na trhu obrovské množství. Všechny ale něco stojí. Nabízíme efektivní, a přesto levné řešení. Tento trik se objevil mezi fanoušky úklidu na sociálních sítích a okamžitě si získal jejich pozornost. Pokud toužíte po voňavém záchodu za méně peněz, můžete vyzkoušet levnou aviváž. Aviváží stačí naplnit malou PET láhev, které horkou jehlou perforujete víčko. Lahvičku strčte do záchodové nálevky a nechejte aviváž, aby se pomaličku drobnými dírkami uvolňovala.

Aviváž poslouží i jako vůně pro vaši toaletu. Zdroj: VGstockstudio / Shutterstock.com

Použití aviváže v toaletě není bez chyby

Tento způsob je rozhodně šetrnější než vylití aviváže přímo do zásobníku na vodu. Nádržka by se mohla jednoduše ucpat velkým množstvím aviváže, která se může časem proměnit v lepkavý nános. Takto znějící původní rada vyděsila profesionály v oboru. Především údržbáři, kteří se s trikem setkali, apelují na to, aby se aviváž nepoužívala ve velkém množství a dlouhodobě. Velké množství aviváže je také velmi nešetrné k životnímu prostředí. Vyzkoušejte lahvičku s několika málo otvory. Uvolněné množství aviváže by mělo být jen velmi malé a uvolňovat příjemné aroma při každém spláchnutí.

Nejlevnější vůní toalety je čerstvý vzduch

Ať už se rozhodnete pro vůni či ne, nezapomeňte, že nejdůležitější je kvalitní větrání. K pocitu svěžesti na toaletě často postačí jen obyčejný čerstvý vzduch.

Použitelných vůní je celá řada. Někdy ale bohatě postačí kvalitní ventilace toalety. Zdroj: Shutterstock.com / Anna Ok

