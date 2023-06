Aviváž není jen na praní. Skvěle ji využijete i v kuchyni nebo v autě. Podívejte

Díky aviváži je prádlo krásně měkoučké a voňavé. Voňavá tekutina ale není zdaleka jen na prádlo. Dá se využít mnoha jinými způsoby, dokonce se vám může stát nepostradatelným pomocníkem i v kuchyni nebo třeba v autě. Jak?

Aviváž je spojována hlavně s vůní prádla a jeho jemností. Využít se dá v domácnosti ale mnohem kreativněji, než jste si možná mysleli. Tato pomůcka při praní prádla má skvělé čisticí účinky. Pokud vám tedy došly klasické prostředky a doma je potřeba udělat pořádek, povolejte aviváž na pomoc. Nejen, že bude vaše domácnost zářit čistotou, ale pokoje budou krásně vonět jako čistě vyprané prádlo.

Provoňte bydlení

Nádherná vůně aviváže vybízí k využití i jinak, než jen při praní prádla. Když zředíte aviváž správným způsobem, můžete ji použít nejen jako osvěžovač vzduchu, ale například i lůžkovin, závěsů nebo nábytku.

Podívejte se ve videu, jak na to:

Má vaše pračka funkci refresh? Občas se stane, že prádlo po vyprání ve skříni zatuchne nebo nevoní, jak byste si představovali. Jednoduše smíchejte aviváž s vodou, uchovejte na později v uzavíratelné misce, vymáchejte v roztoku čistou houbičku, vyždímejte a nevoňavé prádlo dejte i s houbičkou do pračky na program refresh. Uvidíte, že bude krásně měkoučké a voňavé, jako byste jej právě vyprali a znovu usušili.

Úklid raz dva

Aviváž je skvělý pomocník i při úklidu domácnosti. Naneste jí malinko na čistý hadřík a vyleštěte jím zašlé baterie. Poradí si s vodním kamenem naprosto skvěle. Když jí naředíte v poměru 1: 4 ve prospěch vody, můžete ji použít i na vyleštění dlaždic, umyvadla a vany. Špína nebude mít šanci. Máte v kuchyni nerezové spotřebiče a svádíte marný boj s otisky všetečných prstíků? I tento problém dokáže aviváž velmi elegantně vyřešit. Smíchejte zhruba půl decilitru oblíbené aviváže s dvěma litry vody. Naplňte roztokem rozprašovač, vezměte si k ruce čistý hadřík a pusťte se do leštění. Podobně se můžete zbavit i mastnoty na kuchyňských skříňkách.

Zvlášť s dětmi je těžké udržet interiér auta v čistotě. Nevadí, aviváž pomůže od šmouh, mastných stop i otisků dětských prstíků. Zdroj: 123rf

Sedačky jako nové

Zná to asi většina z nás. Nedostatek času a hektické přesouvání z místa na místo si občas žádá i svačinu v autě. A jako na potvoru vždy upadne na sedačku ten nejmastnější nebo nejbarevnější kousek jídla. Nevadí. I na to má aviváž řešení. Až se pustíte do zevrubného úklidu auta, omyjte autosedačky vodou s aviváží. Mastných skvrn se krásně zbavíte a interiér bude vonět, jako nikdy před tím.

Šup s ní na podlahu

Máte doma vinylovou podlahu, PVC nebo linoleum a došel vám čisticí prostředek na podlahy? Improvizujte s aviváží. Do kýble s vodou vlijte jeden uzávěr voňavé tekutiny a vytírejte, jak jste zvyklí. Kromě čistoty a lesku si budete moci užít i osvěžující vůně. Pozor však, pokud máte doma parkety, korek nebo dřevěné podlahy, aviváž nepoužívejte.

Aviváž využijete při úklidu kuchyně, koupelny, ale i třeba při mytí oken nebo na zaseknutý zip. Zdroj: 123rf

Pomůže i se zipem

Aviváž má ještě jednu úžasnou vlastnost, dostane vás ze zaseknutého oblečení. Přesněji řečeno, pokud se vám zasekne zip u jakéhokoliv oblečení, stačí na něj nakapat pár kapek prostředku a zip povolí.

