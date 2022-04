Přidejte k azalkám pár kapek citronu: Pokvetou jako šílené

Máte doma azalky a chcete jim dopřát to nejlepší? Máme pro vás pár tipů, které jim pomohou k dobrému růstu a dokážou rostlinu nastartovat k častému květu. Zcela zázračně na azalky působí citron.

Azalky jsou okouzlující a majestátní rostliny, které k nám dorazily z Japonska a Číny. V současné době patří mezi velmi oblíbené venkovní i pokojové rostliny. Mají obdivuhodné nádherné listy a výrazné exotické květy, které kvetou většinou na jaře a začátkem léta v odstínech růžové, fialové, červené, žluté a bílé. Azalky nejsou na pěstování nijak náročné a dopřát si je může opravdu každý.

Azalky (Azalea)

Nepřehlédnutelné rostliny patří do čeledi vřesovitých, takže milují spíše kyselejší půdy. Je jedno, jestli je pěstujete venku na zahradě, anebo doma v květináči, v obou případech je důležité dodržet pár věcí, které azalky potřebují k životu a dobrému růstu. A občas si zaslouží i nějakou prémii navíc ve formě živin, abyste podpořili jejich květenství a užívali si ho co nejdéle.

Azalka (Rhododendron simsii)

Pokojová azalka pochází konkrétně z Číny a Tchajwanu. Zimní období by na zahradě oproti otužilejším venkovním druhům nepřežila. Pěstuje se tedy převážně jako pokojová rostlina, ale neznamená to, že by měla být po celý rok ve vytopeném pokoji.

Bujně olistěná a bohatě kvetoucí azalka potřebuje dostatečnou zálivku. Zdroj: shutterstock.com

Jakou teplotu má nejraději

Chladnomilná kráska se v nárocích velice podobá bramboříku. Nejčastějším bolavým místem při pěstování pokojové azalky je příliš tepla a suchý vzduch. Nakvétající azalka by měla být na světlém místě, kde je teplota okolo 7 až 16 °C. V případě, že už plně kvete, umístěte ji do teplejšího pokoje, ale teplota by tam neměla být nad 20 °C, ideální je do 18 °C. Určitě se vyhněte blízkosti topení, to by azalce zkrátilo dobu květu a teplo by ji postupně vyčerpalo a vedlo by k osychání listů. Květina se velice dobře hodí do chladnějších světlejších chodeb i ložnic. A pozor, azalku chraňte před nadměrnou mírou přímých slunečních paprsků.

Těsný květináč není na závadu

Azalku většinou koupíte v trochu užším květináči, ale rostlinka díky tomu bohatěji a ochotněji kvete. O tísnící se kořeny se nebojte, ale spíše dejte pozor na jejich nebezpečné vysychání. Dodržujte proto správnou a dostatečnou zálivku.

Azalce dejte dostatek kvalitní vláhy

Bujně olistěná a bohatě kvetoucí azalka potřebuje dostatečnou zálivku. Buď azalky každý den lehce zalijte, nebo květináč postavte na pár minut do kýble s vodou a poté nechte okapat. Jestliže máte azalku v chladnu, opakujte jednou nebo dvakrát týdně, rostliny pěstované ve větším teple zalévejte obden. Substrát by měl být vždy mírně vlhký, ale nikoli přemokřený.

Pro častější květ je potřeba azalky trošku povzbudit. Skvělou úlohu v tomto případě plní citron. Zdroj: shutterstock.com

Podstatné je nejen množství, ale i kvalita vody. Azalka nesnáší vápník a tvrdá voda by ji mohla postupně zahubit. Nejlepší je voda dešťová, ale může být i převařená. Po vychladnutí vodu opatrně slijte, zbavíte se tak vodního kamene usazeného na dně nádoby. Azalce také velmi prospívá vyšší vzdušná vlhkost a rosení na listy nebo blízkost odpařovače či mlhovací fontánky. Nikdy však neroste květy.

Pohnojte azalku přírodně, vede citron a káva

Pro častější květ je potřeba azalky trošku povzbudit. Skvělou úlohu v tomto případě plní citron a káva. Stačí je dodat do substrátu a zanedlouho se budete těšit z narašených poupat. Použijte buď 1/2 lžičky kávové sedliny týdně, nebo 1 lžíci citronové šťávy naředěné 2 l vody, které použijete jako zálivku každých 14 dní během vegetačního období. Obě složky způsobí správnou kyselost substrátu, která podpoří bohaté kvetení.

Pečlivě rostlinu zkontrolujte a odstraňte všechny poškozené nebo nemocné větve a zbytky květů. Zdroj: shutterstock.com

Tipy na závěr

Pokojové azalky milují letnění, dopřejte jim tedy léto na balkóně, terase nebo v zahradě. Vyberte místo chráněné před přímým a silným sluncem. Koncem září, ještě před příchodem chladnějších rán, azalky zase vraťte do interiéru do světlé, ale chladné místnosti s teplotou 10 až 15 °C. Pečlivě rostlinu zkontrolujte a odstraňte všechny poškozené nebo nemocné větve a zbytky květů.

