Nejlepší babské rady, které se vám budou hodit v zimě

Ať už vás trápí zima, tedy studené ruce a nohy, anebo zima obecně, čili nejchladnější roční období, naše babky si věděly rady se vším. Víte, jak vyzrát na zimu? Inspirujte se babskými radami.

Polévka je grunt hlavně v zimě!

Vývar vás postaví na nohy, a rozhodně také zahřeje. Všechny polévky mají tu kouzelnou moc. Pokud se nebojíte, klidně se vrhněte i na asijské typy polévek. Zázvorem, chilli nebo pepřem se v Asii nešetří. Pokud vám je ale pikantní asijská strava proti mysli, klidně zůstaňte u české klasiky a uvařte si pořádný vývar!

Hovězí vývar zahřeje i zasytí. Zdroj: Shutterstock

Babské rady na zahřátí

Málokdo má doma jako v sauně. Šetřit s teplem není jen moudré, ale i nutné. Chcete se prohřát? Nejefektivnější je to zevnitř, a vůbec není potřeba začít ráno panákem slivovice. Na prohřátí používaly naš babičky koření, čaje i křen. Takový křen vás protáhne už při strouhání, a co teprve smíchaný s medem!

Jeden nastrouhaný křen smíchejte s dvěmi lžícemi medu a užívejte třikrát denně. Připravte si salát s křenem či křen k masu z vývaru, který už jste uvařili. Nebo znáte jiný dobrý recept s křenem? Pusťte se do něj.

Křen nastrouhejte najemno a smíchejte ho s medem v poměru 2:1. Zdroj: ALedo/Shutterstock.com

Prohřejte se nápoji jako naše báby

Chcete se prohřát alkoholem, ale není důvod to přehnat? Udělejte si svařák, mléko s rumem a medem nebo grog. Občasná konzumace alkoholu neuškodí, ale rozhodně není dietní! Takže pozor, pokud držíte povánoční odtučňovací kúru. Pak raději pijte čaje. Například zázvorový vás pořádně rozehřeje, a navíc pomůže prokrvit i končetiny.

Zázvorový čaj s citronem a mátou skvěle zahřeje. Zdroj: Shutterstock.com

Je vám zima? Babky radí nepodceňit oblečení!

Nikdy nezapomínejte na dobré oblečení. Nejnáchylnější jsou na chlad nohy a hlava. I když si to neuvědomujete, právě hlavou uniká tělu hodně tepla. Pamatujte, že krémy na vodní bázi jsou při teplotách okolo nuly naprosto nevhodné a je potřeba pokožku, ale i rty pořádně promastit. Používejte ochranné krémy a balzámy, výborně vás v zimě ochrání i přírodní kosmetika.

Šála nemusí být gigantických rozměrů, aby hřála! Zdroj: Anna Durinikova / Shutterstock.com

Zima už vás nebaví? Zabavte se a plánujte

Zima, tedy roční období, může být někomu už dlouhá a i stím si babky věděly rady. Během krátkých zimních dnů dělaly to, nač nebyl během roku čas. Soustředily se na ruční práce, domácnost i vaření. Babičky během zimy opravily, co mohly. Vygruntovaly, když to bylo nutné, a naplánovaly všechno na nadcházející sezónu. Nechte se inspirovat a vymyslete, co budete v domě či na zahradě kutit letos. Vyvýšené záhony? Cestičky, živý plot nebo skleník? Máte čas, který vám během roku chybí? Čtěte si!