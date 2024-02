Kuchyně je posvátné místo, které je vždy uklizené. Nebo si to alespoň myslíte. Bohužel, bakterie jsou nevyhnutelné. A na těchto místech ve vaší kuchyni je jich více než na záchodové míse.

Kuchyně je nejposvátnější místo ve vašem domově. Nikdo nechce jíst ze špinavých talířů a mít v kuchyni nepořádek. Proto ji také často uklízíte, že? Studie bohužel ukázaly, že na určitých věcech ve vaší kuchyni, i když je třeba pravidelně čistíte, se usazuje více bakterií než na vaší toaletě. Toto je několik míst, které jsou naprostým rájem pro bakterie. Samozřejmě to tak nemusí zůstat. Stačí se vybavit poctivým uklízecím arsenálem a horou trpělivosti.

Video, jak na velký úklid kuchyně, najdete na Youtube kanále Fruity Mommy:

Zdroj: Youtube

Bakterie se jen hemží

Prvním místem, kde se to bakteriemi jen hemží, je kávovar. Ano, není to informace, kterou chce člověk slyšet, ale je to bohužel pravda. Zásobníky na vodu ve vašem kávovaru v sobě ukrývají nezvané hosty. Ti mají totiž velice rádi ubytování ve vlhkých oblastech. Proto je to skvělé místo pro plísně a kvasinky. Pokud teď přemýšlíte, jestli kávovar s těmito nechutnými organismy nevyhodit z okna, tak zadržte. Stačí totiž jen vědět, jak kávovar správně čistit. A to je díky bohu jednoduché. Stačí jen, když budete čistit jednou za týden kávovar vašimi běžně užívanými prostředky a jednou za měsíc nalijete do zásobníku na vodu roztok z vody a octa. Ten nechte půl hodiny působit, a pak řádně opláchněte. A máte hotovo. Dalším místem jsou kupodivu slánky a pepřenky. Jednoduché vysvětlení je, že na ně často saháte, ale málokoho napadne lahvičky s kořením umývat. Proto na ně při vašem úklidu příště nezapomeňte.

close info Profimedia zoom_in Pro milovníky ranní kávy to bude velice smutná zpráva, ale vaše kávovary jsou prolezlé bakteriemi. Je nejvyšší čas se jich zbavit, abyste si mohli užít svůj šálek kávy bez kvasinek a plísní.

Chrám bakterií

Naprostým chrámem bakterií jsou prkénka, která používáte na krájení jídla. Proto jsou také asi nejnebezpečnější, jelikož bakterie pravděpodobně pocestují do vašeho těla. Bakterie se šíří především ze syrového masa a nemyté zeleniny. Není však důvod panikařit, protože nikdy není pozdě na důkladnou anti-bakteriální lázeň. Tou bude v tomto případě opět bílý ocet. Také je zapotřebí, abyste potraviny důkladně opláchli teplou vodou, než je na krájecí prkénko položíte. Bakterie se tak nebudou moci hemžit a vy tak snížíte riziko, že chytnete například salmonelu.

