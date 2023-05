Skromné balkonovky: Tyhle nádherně pokvetou i ve stínu, kde ostatní chřadnou

Máte balkon otočený na severní stranu, ale toužíte po oáze plné květin? Bojíte se, že se květinám nebude bez sluníčka dařit? Vsaďte na ty správné balkonovky! Ukážeme vám, které krasavice se spokojí se stinným a polostinným místem.

Vybrat květiny na balkon je potěšení, ale také zodpovědný úkol, pokud tedy chcete, aby se jim dařilo a dělaly vám radost. Zvlášť, když máte balkon na severní straně, kam slunko příliš nesvítí, bude výběr probíhat poněkud pečlivěji. Základem je sáhnout po těch, které přirozeně vyhledávají spíše stín a polostín.

Jak na balkonovky

U výběru rostlin vše teprve začíná. Jakou ale balkonové rostliny potřebují péči, aby se jim dobře dařilo?

Rozjasněte terasy

A jaké konkrétní rostliny tedy vybrat? Rozjasněte stinná místa těmi nejkrásnějšími kousky! Krásně a netradičně kvetoucí jsou fuchsie. Stín milují a nemusíte se tedy bát, že by začaly strádat. Navíc existuje až na sto druhů těchto krasavic, můžete tak směle vybírat ty nejkrásnější. Navíc můžete volit mezi vzpřímeně rostoucími, nebo převislými variantami. Jediné, co si pamatujte, je způsob zálivky – potřebují pravidelnou, ale ne zcela vydatnou vodní péči.

Fuchsie mají nádherné a zajímavé květy, navíc skutečně nemají rády slunce, takže pro stinný balkon jsou pravou volbou. Zdroj: Shutterstock

Přizpůsobivé begónie

Některé begónie milují slunce, jiné druhy ale zase touží spíše po polostínu. Až tedy budete v květinářství dumat, zda ji na balkon koupit, či ne, nezapomeňte zkontrolovat informaci o stanovišti. Jakmile narazíte na ty do polostínu, určitě je pořiďte. Begónie jsou nádherné rostliny, které vás potěší svou nepřetržitou květenou. Ta jim při správné péči vydrží až do prvních tužších mrazů. Navíc vás potěší svou rozmanitostí - kombinujte nejrůznější barvy, jako růžovou, žlutou, lososovou nebo červenou.

Fuchsie, begonie i lobelky

Netradiční fuchsie a barevné begónie doplňte něžnými lobelkami. Nebo vsaďte pouze na lobelky, které mají nádherné drobné kvítky. Milují polostín i stín, takže se jim bude u vás dobře dařit. Drobnokvěté krásky kvetou celou sezónu, tudíž vás budou těšit až do pozdního podzimu. Díky svému vzhledu balkon nádherně provzdušní a dodají mu jemnou energii.

Že i kopřiva může vypadat nádherně? Ta africká rozhodně. Zdroj: Shutterstock

Netýkavky a pozdrav z dálek

Nenechte se zmást jejich názvem, netýkavky jsou skvělé, rychle rostoucí rostliny. Vynikají bohatou a krásnou květenou, ale na oplátku vyžadují kvalitní výživný substrát a pravidelnou a bohatou zálivkou.

Záplavu květů můžete velmi elegantně doplnit nádhernými a trochu netradičními rostlinami původem z Asie a Austrálie. Pochvatec šišákovitý, lidově nazývaný africká kopřiva, patří do čeledi hluchavkovitých a oživí každý balkon. Hlavní a velkou parádu udělají jeho listy, které se barví do růžové, červené, krémové nebo i hnědé barvy. Pokud se pro něj rozhodnete, nebojte se nakombinovat různé barvy do jednoho truhlíku. Pamatujte však, že potřebují vydatnou zálivku a také zaštipování poupat květů, které by zbytečně rostliny vysilovaly.

