Zabalte banán do alobalu. Neuvěříte, co se stane!

Proč jen ty banány tak rychle přezrávají a jak tomu zabránit pomocí alobalu? Co byste měli vědět o zrání ovoce a jaké figly na zpomalení stárnutí banánů můžete ještě vyzkoušet?

Zdroje: foodhow.com, www.wikihow.cz

Proč banány rychle přezrávají?

Banány jsou jednou z potravin, které je buď moc nebo málo. Zatímco často z ošatky zmizí hned den po nákupu, jindy tmavnou banány až do okamžiku, kdy z nich upečete banánový chlebíček. O banánech se ví, že silně uvolňují při zrání etylen, stejně jako mnohé další ovoce, mezi které patří například také jablka nebo rajčata. Tyto plody se mohou vzájemně ovlivňovat, a pokud chcete, aby vám například dozrála rajčata, dejte k nim do lísky banán a obráceně. Jsou-li banány ještě skoro zelené, přidejte jablko a uzavřete do sáčku na den nebo dva. Funguje to ale i bez jablka proto, že banány uvolňují etylen především stopkou. Mají tedy vlastní velmi významný zdroj etylenu.

Proč balit banán do alobalu? Zdroj: Shutterstock

Zrání banánu zpomalíte alobalem

Trik, jak udržíte banán déle žlutý a pomaleji zrající či stárnoucí, tedy spočívá v tom, že stopku zabalíte do aluminiové nebo potravinářské folie. Banán samozřejmě bude také pomalu tmavnout, ale v porovnání s odhalenou stopkou je tento proces významně pomalejší.

Porovnání banánů s alobalem a bez pro vás natočil autor z kanálu Ideas Number One.

Jak uchovávat banány

Jsou však i další metody, jak udržet banány déle čerstvé. Rozhodně je vždy vybalte ze sáčku, ať už je plastový nebo papírový.

Milovníkům banánů se bude hodit i stojánek, na který můžete trs zavěsit. Nejde o designový doplněk kuchyní, ale způsob, který preventivně brání poškození a potlučení banánů. Každé otlačení a poškrábání slupky uvolňuje víc etylenu.

Také uložení do chladničky zpomalí zrání, ale nepatří mezi ideální způsoby. Raději uložte banány do nejchladnějšího kouta vaší domácnosti, kde se teplota pohybuje ideálně okolo 12 °C.

Podívejte, jaký rozdíl udělá uložení do chladničky v kombinaci s alobalem.

Pokud se vám stane, že banány zrají příliš rychle a hory banánových chlebíčků už nikdo jíst nebude, oloupejte je a zmrazte jen banánovou dužninu. Chcete-li zachovat velmi pěknou světlou barvu, pokapejte banány před zmražením citronovou šťávou. Předejdete tím oxidaci a tmavnutí, které odrazuje především děti.

Takové mražené banány jsou použitelné na pečení později. Můžete z nich také jednoduše udělat banánovou zmrzlinu. Zmrzlé banány stačí zakápnout troškou medu, přidat lžíci smetany nebo jogurtu a rozmixovat. Uvidíte, že taková obyčejná zmrzlina je docela fajn a navíc zdravá.