Dá se z koupeného banánu vypěstovat banánovník?

Pokud se chcete doma věnovat pěstování exotické rostliny jménem banánovník, opatřete si semínka ze zralého banánu. Poradíme vám, jak na to. A když se nezadaří, lze si pořídit i semena z obchodu.

Banánovník s latinským názvem Musa

Jedná se o velice krásnou vytrvalou bylinu, která se může stát dominantou vašeho pokoje, nebo i skleníku. Protože má trošku specifické nároky na pěstování, obrňte se trpělivostí a možná se dočkáte i plodů. Jen počítejte s tím, že to dříve, než za dva až tři roky nebude.

Jedná se o velice krásnou vytrvalou bylinu, která se může stát dominantou vašeho pokoje, nebo i skleníku. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Něco málo o banánovníku…

Domovinou rostliny je jižní a jihovýchodní Asie, odkud se postupně dostala až do tropických a subtropických oblastí. Vojska Alexandra Velikého ji kolem roku 3000 před n.l. dopravily do Středomořských oblastí. První písemná zmínka je o nich z roku 600 před n.l., a to v buddhistických textech. Za jejich pojmenování vděčíme arabským národům.

Kolem roku 1516 se prostřednictvím kolonizátorů dostaly banány i do Ameriky a během 19. století se stali jejich největšími pěstiteli Angličané, kteří ve velkém zakládaly banánové plantáže ve svých koloniích. V současné době je banánovník v mnoha oblastech celého subtropického a tropického pásma a největšími velmocemi v jejich pěstování je Brazílie, Thajsko, Indie, Indonésie, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor a Venezuela.

Jak na domácí pěstování v našich končinách

Běžně banánovníky dosahují vzrůstu 2 až 10 metrů. Ovšem neobávejte se, že by se vám takto velký strom domů nevešel, protože v našem případě půjde spíš o dekorativní rostlinu, která se hodí nejen do interiéru, ale i do zimní zahrady, v případě mrazuvzdorných odrůd i na zahradu.

Musa tropicana - banánovník, který se vejde i do bytu. Zdroj: marketacerna.com / Shutterstock.com

Jak získat semínka

Pokud chcete mít jistotu, že vám z banánu banánovník opravdu vzejde, pořiďte si raději semena ve specializovaných obchodech. V případě, že máte chuť trošku experimentovat, zkuste využít banán koupený v obchodě.

Jak získat semínka přímo z banánu

Zralý banán se žlutou slupkou vložte do plastového sáčku a nechte ho naprosto zhnědnout. Jakmile k tomu dojde, oloupejte ho a podélně rozkrojte. Opatrně vyjměte ostrým a špičatým nožíkem semínka z dužiny a opatrně je na hustém sítku opláchněte. Následně je rozložte na navlhčenou papírovou utěrku nebo gázu a nechte je vyklíčit. Zvolte teplé místo, aby proces klíčení probíhal rychleji.

Jakou zeminu banánovník potřebuje

Naklíčená semínka vysaďte do květníku o průměru asi 15 cm do hloubky zhruba 2 cm, a to nejlépe do humusové propustné půdy s přídavkem rašeliny a písku, která je bohatá na živiny. V druhém roce života přesaďte rostlinu do nádoby o průměru 25 cm a následný rok do květináče s průměrem minimálně 40 cm, protože vzrůstající banánovník bude potřebovat dostatek místa. Banánovník po vysazení umístěte nejlépe na stanoviště, kde je teplota alespoň 23 až 25 °C.

Abyste získali vlastní semínka banánu, zralý banán vložte do plastového sáčku nebo ho zabalte do potravinářské fólie a nechte ho naprosto zhnědnout. Zdroj: Shutterstock

Banánovník potřebuje dostatek vlhkosti

Protože má banánovník poměrně vysoký odpar z velkých listů, měli byste jej zalévat pravidelně, aby nedošlo k vysychání. Jakmile by měla rostlina málo vláhy, dá vám to v brzké době najevo zblednutím listů. Vyvarujte se však nadměrnému přemokření substrátu, mohlo by dojít k rozšíření nebezpečných plísní nebo hnilob. Pokud chcete banánovníku opravdu dopřát, roste jeho listy, má totiž velmi rád dostatečnou vzdušnou vlhkost.

