Připravte banánový čaj, je geniálním hnojivem na orchideje. V zimě dělá zázraky

V zimním období orchideje často kvetou. Už se první poupata otevřela i na vašich rostlinách? Doba kvetení je pro exotické orchideje náročná, a proto je vhodné přihnojovat je po celou dobu, kdy se objevují květy. Víte, jak přihnojovat orchidej pomocí banánového čaje?

Banánový čaj ocení orchideje v době kvetení

To, že jsou banánové slupky prospěšné, už mnozí zahradníci tuší. O obohacení půdy přidáváním slupek do kompostu není pochyb. Banánové slupky lze také k rostlinám zakopat nebo nakrájené sušené slupky přimíchat do půdy v okolí rostlin. Stejně tak jako banány, které konzumujeme, i slupky jsou bohaté na draslík, fosfor, hořčík a dusík. Tedy všechny látky rostlinám prospěšné. Banánový čaj je jen dalším způsobem, jak využít slupek a dopřát rostlinám to, co jim chybí. Orchideje se kvetením vysilují, tak jako každá rostlina, ale jsou také známé tím, že kvetou až do uhynutí. Tomu samozřejmě přihnojováním můžete předejít a banánový čaj je jedním ze skvělých řešení.

Orchidej je citlivá na množství zálivky, ale ani s hnojivem to nepřehánějte. Zdroj: profimedia.cz

Připravit orchidejím banánový čaj je jednoduché

Slupky banánů usušte a nakrájejte na drobné kousky. Jednu čajovou lžičku sušených banánových slupek zalijte hrnkem vroucí vody a nechejte odstát až do vychladnutí. Tekutinou orchidej zalévejte, ale pamatujte na to, že je na přemíru zálivky opravdu citlivá. Banánový čaj ze slupek můžete používat dvakrát za měsíc.

Nasušte banánové slupky a udělejte si vlastní hnojivo na orchideje. Zdroj: Alliance Images / Shutterstock.com

Vyrobte si výluh z čerstvých banánových slupek

Odvar můžete připravit i z čerstvých slupek banánů. Dvě slupky zalijte dvěma litry vody a nechejte louhovat dva dny. Po scezení slupek nařeďte ještě vodou v poměru 1:1. Výluhu budete mít velké množství, ale není důvod proč byste vodu z vylouhovaných banánových slupek nemohli použít i na další pokojové rostliny.

Prášek z banánových slupek je nejskladnější

Jednoduché použití slibuje prášek ze slupek. Ten má výhodu i v tom, že je mnohem skladnější a můžete si za rok postupně sušit a mlít slupky z každého snězeného banánu. Slupky je třeba vysušit, až jsou křehké a lámou se. Pak je v mixéru rozemelte na jemný prášek. Prášek můžete přidávat k rostlinám přímo, anebo jej připravte jako čaj, jen není potřeba použít celou čajovou lžičku, ale klidně jen půl.

Slupky od banánů dobře usušte, nakrájejte či rozemelte na přášek. Zdroj: Art_Pictures / Shutterstock.com

